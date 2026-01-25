Να τα δώσει όλα στη Λεμεσό

Από τη στιγμή που η Ομόνοια ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ο μεγάλος της στόχος είναι να παραμείνει εκεί μέχρι το φινάλε της σεζόν. Για να το πετύχει αυτό καλείται σήμερα το βράδυ στις 19:00 να καταθέσει ψυχή στη Λεμεσό και να φύγει με το τρίποντο από την έδρα του Άρη.

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και καλείται να το επιβεβαιώσει και σε ένα από τα πιο απαιτητικά τεστ της χρονιάς, απέναντι σε έναν άμεσο ανταγωνιστή με ίδιους στόχους. Το «τριφύλλι» γνωρίζει καλά τις δυσκολίες που θα βρει στο «Αλφαμέγα», εκεί όπου φέτος μετρά μία νίκη και μία ήττα, και θέλει αυτή τη φορά να περάσει αλώβητο από ένα γήπεδο που παραδοσιακά το δυσκολεύει.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πλάνο, ο Νορβηγός τεχνικός αναμένεται να έχει περισσότερες επιλογές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Ανόρθωση, αφού επιστρέφουν οι Σεμέδο και Ουζόχο, ενώ διαθέσιμος είναι και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Οντουμπάτζου. Παράλληλα, ο Παναγιώτου αναμένεται να επανέλθει στο κέντρο της άμυνας, με τον Τάνκοβιτς να διεκδικεί ξανά θέση στο αρχικό σχήμα.