Ένοχος ο πρώην διαιτητής Ντέιβιντ Κόουτ για κατασκευή άσεμνου Video με ανήλικο

Σε εννέα μήνες φυλάκιση με αναστολή δύο ετών καταδικάστηκε ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κόουτ, που έγινε ευρέως γνωστός μετά το VIDEO που έβριζε τον Γιούργκν Κλοπ.

Το δικαστήριο του Νότιγχαμ έκρινε ένοχο τον 43χρονο άλλοτε ρέφερι, στον οποίο επέβαλε επίσης,150 ώρες εργασίας, για την κατασκευή άσεμνου VIDEO με ανήλικο, το οποίο έδειχνε ένα 15χρονο αγόρι με σχολική στολή.

Τον περασμένο Οκτώβριο ο Κόουτ εμφανίστηκε στο Κακουργιοδικείο του Νότιγχαμ εξαιτίας της κατηγορίας που αφορούσε VIDEO κατηγορίας Α, την πιο σοβαρή κατηγορία, το οποίο εντοπίστηκε στην κατοχή του από την αστυνομία τον Φεβρουάριο του 2025.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την ημέρα της δίκης. Ο 43χρονος πρώην διαιτητής στο κορυφαίο πρωτάθλημα αρχικά είχε δηλώσει αθώος, ενώ στο δικαστήριο τον Οκτώβρη αποκαλύφθηκε πως μετέφερε το εν λόγω VIDEO από έναν σκληρό δίσκο σε έναν φορητό υπολογιστή στις 2 Ιανουαρίου του 2020.

Θυμίζουμε ότι τον Νοέμβριο του 2024 ο Άγγλος διαιτητής τέθηκε σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της έρευνας που διεξαγόταν για το υβριστικό VIDEO εις βάρος του Γιούργκεν Κλοπ και της Λίβερπουλ, που κυκλοφόρησε στα social media.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Άγγλος ρέφερι έδωσε την πρώτη του συνέντευξη μετά το συμβάν και σ’ αυτή έκανε coming out, ενώ παραδέχθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και τον Ιούνιο η PGMOL (αγγλική επιτροπή διαιτητών) τον διέγραψε από τη λίστα των διαιτητών της.

Πηγή: sport24.gr