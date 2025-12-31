Επιστροφή… χωρίς σφύριγμα για τον Φωτίου

Ο Κωνσταντίνος Φωτίου επιστρέφει στους ορισμούς της ΚΟΠ, μετά την απουσία του από την 15η αγωνιστική, που ακολούθησε το παιχνίδι ΑΠΟΕΛ – FREEDOM24 ΕΝΥ στο ΓΣΠ.

Ο Κύπριος διαιτητής δεν θα έχει ρόλο εντός αγωνιστικού χώρου, καθώς ορίστηκε ως βοηθός βαρίστα στην αναμέτρηση ΑΕΚ – Ανόρθωση. Έτσι, η επιστροφή του γίνεται από το δωμάτιο του VAR και όχι στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που δείχνει ότι παραμένει στα πλάνα των ορισμών, έστω και σε διαφορετικό ρόλο.