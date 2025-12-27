Λέτε να τα ξαναφορέσει;

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σενάρια για ΑΕΚ και Αϊτόρ.

Τις τελευταίες μέρες εντείνονται τα σενάρια που θέλουν την ΑΕΚ να ενδιαφέρεται για επανένταξη του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Ο 29χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στη βραζιλιάνικη Esporte Clube Vitoria, ομάδα πρώτης κατηγορίας της χώρας, έχοντας 19 συμμετοχές και τρία γκολ. 

Ο Αϊτόρ αγωνίστηκε στην ΑΕΚ την περίοδο 2024-25 έχοντας 30 συμμετοχές και 10 γκολ. Με την οικονομική ευχέρεια που διαθέτει πλέον η ΑΕΚ, φαντάζει πιθανόν να μπορεί να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις του παίκτη.

Ο χρόνος θα δείξει… Ο νεαρός Ντέιβιντ Γερασίμου αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη γερμανική Ζανκτ Πάουλι. 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

