Λέτε να τα ξαναφορέσει;

Τις τελευταίες μέρες εντείνονται τα σενάρια που θέλουν την ΑΕΚ να ενδιαφέρεται για επανένταξη του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Ο 29χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στη βραζιλιάνικη Esporte Clube Vitoria, ομάδα πρώτης κατηγορίας της χώρας, έχοντας 19 συμμετοχές και τρία γκολ.

Ο Αϊτόρ αγωνίστηκε στην ΑΕΚ την περίοδο 2024-25 έχοντας 30 συμμετοχές και 10 γκολ. Με την οικονομική ευχέρεια που διαθέτει πλέον η ΑΕΚ, φαντάζει πιθανόν να μπορεί να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις του παίκτη.

Ο χρόνος θα δείξει… Ο νεαρός Ντέιβιντ Γερασίμου αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη γερμανική Ζανκτ Πάουλι.

