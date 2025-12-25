ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοένα τους κόβουν τα... φτερά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολοένα τους κόβουν τα... φτερά

Κρίμα, μόνο υποσχέσεις...

Όταν φέρνεις έναν ποδοσφαιριστή αμφιβόλου ποιότητας από το εξωτερικό ταυτόχρονα στερείς από τον παίκτη των ακαδημιών σου την ευκαιρία να δείξει το ταλέντο του.

Εκεί που περιμένει να μπει στο γήπεδο, έρχεται η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου να του κόψει τα φτερά μιας και έρχονται και άλλοι να μπουν μπροστά του.

Σίγουρα, δεν αξίζουν όλοι. Είναι όμως αυτοί που μπορούν αλλά οι προπονητές προτιμούν τις... έτοιμες λύσεις. Αν η φιλοσοφία της ομάδας είναι το ράβε-ξήλωνε, τότε, ποιος ο λόγος να υπάρχουν ακαδημίες;

Το αστείο είναι πως όλες, κάθε αρχή της σεζόν, στις αναφορές τους μας λένε πως θα δώσουν βαρύτητα στις ακαδημίες τους. Με το που ξεκινούν όμως τα επίσημα, μην τους είδατε...

Κρίστοφερ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Χριστουγεννιάτικες αποδόσεις στο Νιου Γιορκ Νικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δύσκολη περίπτωση αλλά έτοιμη να παίξει... ρέστα για τον Μπαρκολά η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μπάτζετ της Ανόρθωσης και των υπολοίπων του β’ γκρουπ

Απόψεις

|

Category image

Ο «πόλεμος»... γιγάντων για τον Καρέτσα - Το πρέσινγκ, η ρήτρα, οι αξιώσεις και η επιθυμία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτή είναι η τελική χωρητικότητα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Ελλάδα

|

Category image

Ολοένα τους κόβουν τα... φτερά

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γεμίζει η ώρα με μπάσκετ - Το τηλεοπτικό μενού των Χριστουγέννων (25/12)

TV

|

Category image

Εντυπωσιακό ντεμπούτο για Γιαμάλ στο... youtube!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καλά Χριστούγεννα!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ρευστό και σύντομα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φεύγει από την Αλ-Ιτιχάντ ο Φαμπίνιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Εκτελεστή» εδώ και τώρα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ιδανικό φινάλε σε έναν μικρό... άθλο

ΑΕΚ

|

Category image

«Ενδιαφέρεται για Γιακουμάκη η Οβιέδο»

Ελλάδα

|

Category image

Σφύζει από ποιότητα αλλά... ψάχνει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη