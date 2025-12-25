Ολοένα τους κόβουν τα... φτερά

Όταν φέρνεις έναν ποδοσφαιριστή αμφιβόλου ποιότητας από το εξωτερικό ταυτόχρονα στερείς από τον παίκτη των ακαδημιών σου την ευκαιρία να δείξει το ταλέντο του.

Εκεί που περιμένει να μπει στο γήπεδο, έρχεται η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου να του κόψει τα φτερά μιας και έρχονται και άλλοι να μπουν μπροστά του.

Σίγουρα, δεν αξίζουν όλοι. Είναι όμως αυτοί που μπορούν αλλά οι προπονητές προτιμούν τις... έτοιμες λύσεις. Αν η φιλοσοφία της ομάδας είναι το ράβε-ξήλωνε, τότε, ποιος ο λόγος να υπάρχουν ακαδημίες;

Το αστείο είναι πως όλες, κάθε αρχή της σεζόν, στις αναφορές τους μας λένε πως θα δώσουν βαρύτητα στις ακαδημίες τους. Με το που ξεκινούν όμως τα επίσημα, μην τους είδατε...

Κρίστοφερ