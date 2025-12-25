Το μπάτζετ της Ανόρθωσης και των υπολοίπων του β’ γκρουπ

«Για να έρθουν παίκτες που να κάνουν τη διαφορά, δεν μπορείς να δίνεις 5, 6 και 7 χιλιάρικα»…

Αυτά δήλωσε επί λέξει ο προπονητής της Ανόρθωσης, Τιμούρ Κετσπάγια, μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Α. Παπαδόπουλος». Η κακή φετινή πορεία της ομάδας της Αμμοχώστου προβληματίζει τις χιλιάδες πιστούς οπαδούς της και αποτελεί θέμα συζήτησης μεταξύ των φιλάθλων, ανεξαρτήτως σωματειακής τοποθέτησης. Η εικόνα που βγάζει η Ανόρθωση δεν είναι ανάλογη του τεράστιου ονόματος που κουβαλά. Είναι απότοκο της περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας που έχει, αλλά και των βεβιασμένων (και λανθασμένων) μεταγραφικών κινήσεων που έγιναν το καλοκαίρι.

Το ερώτημα, όμως, που βασανίζει τον κόσμο της ομάδας είναι κατά πόσον το υπάρχον έμψυχο δυναμικό είναι όντως τόσο περιορισμένων δυνατοτήτων που να κρατά την ομάδα καθηλωμένη στη ζώνη της διαβάθμισης. Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία της Ανόρθωσης σήμερα. Σύμφωνα με Transfermarkt, η αξία του έμψυχου δυναμικού της Κυρίας είναι 7,5 εκατ. Οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν στόχο την αποφυγή της διαβάθμισης έχουν την ακόλουθη χρηματιστηριακή αξία: Εθνικός Άχνας 5,65 εκατ., Ομόνοια Αρ. 4,85 εκατ., Ολυμπιακός 3,68 εκατ., ενώ η αξία του Ακρίτα Χλώρακας, που είναι μόλις στο -5 από την πρώτη εξάδα, είναι 3,98 εκατομμύρια.

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία αναγράφονται στο Transfermarkt.

Και το ερώτημα είναι το εξής: γιατί αυτές οι ομάδες έχουν μαζέψει περισσότερους βαθμούς από την Ανόρθωση; Γιατί παρουσιάζουν καλύτερη αγωνιστική εικόνα μέσα στο γήπεδο; Έχουν τόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας από την Ανόρθωση; Ή μήπως διαθέτουν προπονητές που είναι πιο επιδραστικοί στο παιχνίδι τους; Τη δεκαετία του '90, με τον Κετσπάγια στη σύνθεσή της, η ΑΕΚ Αθηνών έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Δεν είχε, όμως, το μεγαλύτερο μπάτζετ. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αριθμοί.

Καλές γιορτές φίλοι μου.