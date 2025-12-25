ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Χριστουγεννιάτικες αποδόσεις στο Νιου Γιορκ Νικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Χριστουγεννιάτικες αποδόσεις στο Νιου Γιορκ Νικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Τα Χριστούγεννα στο NBA αποτελούν μια παγκόσμια γιορτή του μπάσκετ και φέτος το ενδιαφέρον στρέφεται στο Madison Square Garden, όπου απόψε στις 19:00 οι Νιου Γιορκ Νικς υποδέχονται τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Η Stoiximan δίνει δυναμικό «παρών» στην αναμέτρηση, προσφέροντας Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του αθλήματος.

Οι Νικς έχουν τον πρώτο λόγο, με τη νίκη τους να προσφέρεται από τη Stoiximan σε απόδοση 1.47, ενώ η επικράτηση των Καβαλίερς βρίσκεται στα 2.65.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ισορροπία αναμένεται και στις ειδικές αγορές, με το χάντικαπ -5,5 για τους Νικς να προσφέρεται στο 1.85 και το +5,5 για τους Καβαλίερς στο 1.88. Όσον αφορά το σύνολο πόντων, το over 236,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.88, σε έναν αγώνα που υπόσχεται ρυθμό και θέαμα.

Η αναμέτρηση στο «σπίτι» των Νικς αποτελεί ένα από τα highlight της χριστουγεννιάτικης αγωνιστικής του NBA, με τη Stoiximan να συνοδεύει το μεγάλο παιχνίδι με επιλογές και αποδόσεις που ανεβάζουν το ενδιαφέρον.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Οι Ομονοιάτες εύχονται Καλά Χριστούγεννα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νούμερο ένα στον κόσμο ο Γιαμάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Αλόνσο ήθελε να κρατήσει τον Μόντριτς στη Ρεάλ αλλά ο ο Πέρεθ διαφώνησε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το παράδειγμα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα ανανεώνει τον Κρίστενσεν μετά τη μερική ρήξη χιαστού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να κάνει το «κόλπο γκρόσο» με Φρατέζι η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποδοσφαιριστές που ακόμα παίζουν μπάλα, αλλά σίγουρα πίστευες ότι έχουν σταματήσει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρεγκραγκί αποθέωσε τον Ουναΐ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΣΔΚ: «Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες βάζουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η φοβερή επίδοση της Άρσεναλ στον προημιτελικό και η μοναδική ευκαιρία της Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Έλιοτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι συμβαίνει με τον Ίσακ και τους τραυματισμούς - Η κακοτυχία που κρατά από τις μέρες της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να πάρει τον Μπετανκόρ ο Βόλος!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Φελίπε Καϊσέδο σκέφτεται να αποσυρθεί μετά τη δολοφονία του Μάριο Πινέιδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτω τα χέρια από τους διαιτητές!

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη