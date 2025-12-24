«Εκτελεστή» και σύντομα

Σε άλλα πέντε, βρήκε μία φορά δίχτυα, σε ένα πανηγύρισε δύο φορές και σε ένα παιχνίδι πέτυχε τρία γκολ. Σύνολο 12. Επίθεση που δεν δίνει ελπίδα. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί για να «σώσει» την κατάσταση. Γιατί, ναι μεν και η άμυνα δεν είναι και στα καλύτερά της, αφού η παραβιάστηκε 22 φορές, όμως τα εννιά τα δέχθηκε σε μόλις δύο παιχνίδια (0-5 από Ομόνοια, 4-1 από ΑΕΛ), στα οποία κατέρρευσε και έτσι έγινε «μαύρη» και η στατιστική της εικόνα στα μετόπισθεν. Αν δεν ήταν και ο Σένσι, τα νούμερα θα ήταν πιο τραγικά,

Ο Βούκιτς (996 λεπτά) αγνοεί εδώ και τέσσερις αγώνες το γκολ, με το τελευταίο του (σκόραρε τρία) να ήταν το νικηφόρο επί της Ένωσης, ενώ άσφαιρος είναι τόσο ο Μάριος Ηλία που μετρά πολύ λίγα λεπτά (396) όσο και ο Ευαγόρας Χαραλάμπους (160 λεπτά).

Η Ανόρθωση θέλει «εκτελεστή». Και πολύ σύντομα. Μόνο έτσι θα σωθεί η κατάσταση. Με την ευχή πως δεν υπάρξει κάποια εμπλοκή με κυρώσεις λόγω παλιών «αμαρτιών». Μόνο έτσι θα σωθεί η κατάσταση.