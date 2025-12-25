ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο «πόλεμος»... γιγάντων για τον Καρέτσα - Το πρέσινγκ, η ρήτρα, οι αξιώσεις και η επιθυμία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο «πόλεμος»... γιγάντων για τον Καρέτσα - Το πρέσινγκ, η ρήτρα, οι αξιώσεις και η επιθυμία

Ολοένα και γίνεται περισσότερος ντόρος για τον Έλληνα διεθνή μέσο.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν θεωρεί τον Κωνσταντίνο Καρέτσα πιθανό... δεκάρι της ενώ η Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νάπολι έχουν αρχίσει να τον παρακολουθούν στενά.

Σύμφωνα με το Kicker, η Λεβερκούζεν δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή μέσο της Γκενκ, αφού «οι αξιωματούχοι του συλλόγου πιστεύουν ότι το προφίλ του ταιριάζει απόλυτα στο στυλ τους με υψηλό ρυθμό και κατοχή». Μάλιστα σημειώνεται ότι οι «Ασπιρίνες» θα μπορούσαν να τον αποκτήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν-όπως αναφέρει το Kicker- έστειλε ανθρώπους της για να παρατηρήσουν τον παρακολουθήσουν, με την Het Laatste Nieuws να αναφέρει ότι ήταν μία από τις 23 ομάδες που ήταν παρούσες στη νίκη (2-1) της Γκενκ επί της Βασιλείας, στην 5η αγωνιστική της League phase του Europa League. Μεταξύ των άλλων ομάδων ήταν οι Ντόρτμουντ, Μονακό, Μίλαν και Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίες φέρονται να παρακολουθούν τον παίκτη εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με πηγές από μάνατζερ που μίλησαν στο CaughtOffside, η Άρσεναλ, και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να παρακολουθούν στενά την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Το ενδιαφέρον για τον παίκτη από την Αγγλία έχει ενταθεί και οι «Κανονιέρηδες» με τους «Μπέμπηδες» έχει αυξήσει την παρακολούθησή της στέλνοντας σκάουτερ σε αγώνες με την Γκενκ σε τακτική βάση για να αξιολογούν τη συνέπεια και την προσαρμοστικότητά του.

Επίσης η Νάπολι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το όραμα και την επίγνωσή του στο τελευταίο τρίτο, θεωρώντας τον ως έναν παίκτη ικανό να διαπερνά τις βαθιές άμυνες με οξυδερκείς πάσες και διακριτικές κινήσεις». Η πιθανή απόκτησή του «θα οδηγούσε σε συνεργασία με τον Ρομέλου Λουκάκου και να αναπτύσσει τις δεξιότητές του υπό την καθοδήγηση του Αντόνιο Κόντε στη Νάπολι».

Η Γκενκ πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιο του Καρέτσα -, ο οποίος έχει ρήτρα αποδέσμευσης 40 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του-και θέλει να τον κρατήσει για άλλη μια σεζόν, αλλά ελπίζει τελικά να εξασφαλίσει μια αμοιβή που θα υπερβαίνει σημαντικά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον την πιο ακριβή μεταγραφή της ποτέ.

Η πιο πρόσφατη (24/12) εκτίμηση της αξίας από την CIES (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ), είναι πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ.

Το Voetbalnieuws.be αναφέρει ότι η Γκενκ φιλοδοξεί να καταρρίψει ρεκόρ μεταγραφής για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον σύλλογο να θέλει να τον κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ, αλλά παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει, δεν θα ήταν αντίθετος σε μια ακόμη σεζόν στην Γκενκ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Χριστουγεννιάτικες αποδόσεις στο Νιου Γιορκ Νικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δύσκολη περίπτωση αλλά έτοιμη να παίξει... ρέστα για τον Μπαρκολά η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μπάτζετ της Ανόρθωσης και των υπολοίπων του β’ γκρουπ

Απόψεις

|

Category image

Ο «πόλεμος»... γιγάντων για τον Καρέτσα - Το πρέσινγκ, η ρήτρα, οι αξιώσεις και η επιθυμία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτή είναι η τελική χωρητικότητα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Ελλάδα

|

Category image

Ολοένα τους κόβουν τα... φτερά

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γεμίζει η ώρα με μπάσκετ - Το τηλεοπτικό μενού των Χριστουγέννων (25/12)

TV

|

Category image

Εντυπωσιακό ντεμπούτο για Γιαμάλ στο... youtube!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καλά Χριστούγεννα!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ρευστό και σύντομα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φεύγει από την Αλ-Ιτιχάντ ο Φαμπίνιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Εκτελεστή» εδώ και τώρα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ιδανικό φινάλε σε έναν μικρό... άθλο

ΑΕΚ

|

Category image

«Ενδιαφέρεται για Γιακουμάκη η Οβιέδο»

Ελλάδα

|

Category image

Σφύζει από ποιότητα αλλά... ψάχνει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη