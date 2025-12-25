Ο «πόλεμος»... γιγάντων για τον Καρέτσα - Το πρέσινγκ, η ρήτρα, οι αξιώσεις και η επιθυμία

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν θεωρεί τον Κωνσταντίνο Καρέτσα πιθανό... δεκάρι της ενώ η Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νάπολι έχουν αρχίσει να τον παρακολουθούν στενά.

Σύμφωνα με το Kicker, η Λεβερκούζεν δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή μέσο της Γκενκ, αφού «οι αξιωματούχοι του συλλόγου πιστεύουν ότι το προφίλ του ταιριάζει απόλυτα στο στυλ τους με υψηλό ρυθμό και κατοχή». Μάλιστα σημειώνεται ότι οι «Ασπιρίνες» θα μπορούσαν να τον αποκτήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν-όπως αναφέρει το Kicker- έστειλε ανθρώπους της για να παρατηρήσουν τον παρακολουθήσουν, με την Het Laatste Nieuws να αναφέρει ότι ήταν μία από τις 23 ομάδες που ήταν παρούσες στη νίκη (2-1) της Γκενκ επί της Βασιλείας, στην 5η αγωνιστική της League phase του Europa League. Μεταξύ των άλλων ομάδων ήταν οι Ντόρτμουντ, Μονακό, Μίλαν και Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίες φέρονται να παρακολουθούν τον παίκτη εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με πηγές από μάνατζερ που μίλησαν στο CaughtOffside, η Άρσεναλ, και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να παρακολουθούν στενά την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Το ενδιαφέρον για τον παίκτη από την Αγγλία έχει ενταθεί και οι «Κανονιέρηδες» με τους «Μπέμπηδες» έχει αυξήσει την παρακολούθησή της στέλνοντας σκάουτερ σε αγώνες με την Γκενκ σε τακτική βάση για να αξιολογούν τη συνέπεια και την προσαρμοστικότητά του.

Επίσης η Νάπολι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το όραμα και την επίγνωσή του στο τελευταίο τρίτο, θεωρώντας τον ως έναν παίκτη ικανό να διαπερνά τις βαθιές άμυνες με οξυδερκείς πάσες και διακριτικές κινήσεις». Η πιθανή απόκτησή του «θα οδηγούσε σε συνεργασία με τον Ρομέλου Λουκάκου και να αναπτύσσει τις δεξιότητές του υπό την καθοδήγηση του Αντόνιο Κόντε στη Νάπολι».

Η Γκενκ πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιο του Καρέτσα -, ο οποίος έχει ρήτρα αποδέσμευσης 40 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του-και θέλει να τον κρατήσει για άλλη μια σεζόν, αλλά ελπίζει τελικά να εξασφαλίσει μια αμοιβή που θα υπερβαίνει σημαντικά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον την πιο ακριβή μεταγραφή της ποτέ.

Η πιο πρόσφατη (24/12) εκτίμηση της αξίας από την CIES (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ), είναι πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ.

Το Voetbalnieuws.be αναφέρει ότι η Γκενκ φιλοδοξεί να καταρρίψει ρεκόρ μεταγραφής για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον σύλλογο να θέλει να τον κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ, αλλά παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει, δεν θα ήταν αντίθετος σε μια ακόμη σεζόν στην Γκενκ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ