ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντυπωσιακό ντεμπούτο για Γιαμάλ στο... youtube!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εντυπωσιακό ντεμπούτο για Γιαμάλ στο... youtube!

Σπάει κάθε ρεκόρ και εκτός γηπέδου!

Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα έκανε ένα απολύτως εντυπωσιακό ντεμπούτο στο YouTube, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο συνδρομητές σε λιγότερο από 48 ώρες… με μόνο ένα βίντεο. Ο Ισπανός εξτρέμ εκμεταλλεύτηκε τις διακοπές των Χριστουγέννων για να λανσάρει το νέο του κανάλι με ένα βίντεο λίγο πάνω από 10 λεπτά, όπου άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού του εν μέσω μετακόμισης.

Να σημειωθεί ότι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, για παράδειγμα-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Μundo deportivo -, άνοιξε το κανάλι του πριν από ένα χρόνο, έχει ανεβάσει 13 βίντεο και αυτή τη στιγμή έχει 913.000 συνδρομητές.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ, μετά από περισσότερα από έξι χρόνια στην πλατφόρμα και 44 βίντεο, έχει φτάσει τα 2,4 εκατομμύρια. Ο Νεϊμάρ, με περισσότερα από 15 χρόνια στο YouTube και 450 βίντεο, έχει 4,5 εκατομμύρια συνδρομητές.

Ακόμα και ο Σέρχιο Αγουέρο, ένας από τους ποδοσφαιριστές που είναι πιο αφοσιωμένοι σε αυτή τη μορφή, ξεκίνησε το 2010, έχει δημοσιεύσει 478 βίντεο και έχει περίπου 4,35 εκατομμύρια ακόλουθους.

novasports.gr

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Οι Ομονοιάτες εύχονται Καλά Χριστούγεννα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νούμερο ένα στον κόσμο ο Γιαμάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Αλόνσο ήθελε να κρατήσει τον Μόντριτς στη Ρεάλ αλλά ο ο Πέρεθ διαφώνησε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το παράδειγμα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα ανανεώνει τον Κρίστενσεν μετά τη μερική ρήξη χιαστού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να κάνει το «κόλπο γκρόσο» με Φρατέζι η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποδοσφαιριστές που ακόμα παίζουν μπάλα, αλλά σίγουρα πίστευες ότι έχουν σταματήσει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρεγκραγκί αποθέωσε τον Ουναΐ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΣΔΚ: «Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες βάζουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η φοβερή επίδοση της Άρσεναλ στον προημιτελικό και η μοναδική ευκαιρία της Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Έλιοτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι συμβαίνει με τον Ίσακ και τους τραυματισμούς - Η κακοτυχία που κρατά από τις μέρες της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να πάρει τον Μπετανκόρ ο Βόλος!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Φελίπε Καϊσέδο σκέφτεται να αποσυρθεί μετά τη δολοφονία του Μάριο Πινέιδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτω τα χέρια από τους διαιτητές!

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη