Εντυπωσιακό ντεμπούτο για Γιαμάλ στο... youtube!

Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα έκανε ένα απολύτως εντυπωσιακό ντεμπούτο στο YouTube, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο συνδρομητές σε λιγότερο από 48 ώρες… με μόνο ένα βίντεο. Ο Ισπανός εξτρέμ εκμεταλλεύτηκε τις διακοπές των Χριστουγέννων για να λανσάρει το νέο του κανάλι με ένα βίντεο λίγο πάνω από 10 λεπτά, όπου άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού του εν μέσω μετακόμισης.

Να σημειωθεί ότι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, για παράδειγμα-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Μundo deportivo -, άνοιξε το κανάλι του πριν από ένα χρόνο, έχει ανεβάσει 13 βίντεο και αυτή τη στιγμή έχει 913.000 συνδρομητές.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ, μετά από περισσότερα από έξι χρόνια στην πλατφόρμα και 44 βίντεο, έχει φτάσει τα 2,4 εκατομμύρια. Ο Νεϊμάρ, με περισσότερα από 15 χρόνια στο YouTube και 450 βίντεο, έχει 4,5 εκατομμύρια συνδρομητές.

Ακόμα και ο Σέρχιο Αγουέρο, ένας από τους ποδοσφαιριστές που είναι πιο αφοσιωμένοι σε αυτή τη μορφή, ξεκίνησε το 2010, έχει δημοσιεύσει 478 βίντεο και έχει περίπου 4,35 εκατομμύρια ακόλουθους.

