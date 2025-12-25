ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύσκολη περίπτωση αλλά έτοιμη να παίξει... ρέστα για τον Μπαρκολά η Λίβερπουλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δύσκολη περίπτωση αλλά έτοιμη να παίξει... ρέστα για τον Μπαρκολά η Λίβερπουλ

Αφήνει τον Σεμένιο και κοιτάζει προς Παρίσι η ομάδα του Σλοτ.

Μια ηχηρή μεταγραφή θέλει να πραγματοποιήσει την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου η Λίβερπουλ που έχει βάλει στο... στόχαστρό της τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «CaughtOffside», οι κόκκινοι αφού δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τον Αντουάν Σεμένιο, που προτιμάει την μετακίνησή του στην Μάντσεστερ Σίτι, έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Γάλλο μεσοεπιθετικό της Παρί.

Οι Άγγλοι αναφέρουν ότι ο Μπαρκολά είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση για τη Λίβερπουλ, που είναι όμως αποφασισμένη να δαπανήσει ακόμη ένα μεγάλο ποσό για να ενισχύσοει τη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο 23χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο με την Παρί έως το 2028 και αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς των Παριζιάνων, που δύσκολα θα που το «ναι» σε ενδεχόμενο παραχώρησής του.

sdna.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Οι Ομονοιάτες εύχονται Καλά Χριστούγεννα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νούμερο ένα στον κόσμο ο Γιαμάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Αλόνσο ήθελε να κρατήσει τον Μόντριτς στη Ρεάλ αλλά ο ο Πέρεθ διαφώνησε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το παράδειγμα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα ανανεώνει τον Κρίστενσεν μετά τη μερική ρήξη χιαστού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να κάνει το «κόλπο γκρόσο» με Φρατέζι η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποδοσφαιριστές που ακόμα παίζουν μπάλα, αλλά σίγουρα πίστευες ότι έχουν σταματήσει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρεγκραγκί αποθέωσε τον Ουναΐ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΣΔΚ: «Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες βάζουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η φοβερή επίδοση της Άρσεναλ στον προημιτελικό και η μοναδική ευκαιρία της Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Έλιοτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι συμβαίνει με τον Ίσακ και τους τραυματισμούς - Η κακοτυχία που κρατά από τις μέρες της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να πάρει τον Μπετανκόρ ο Βόλος!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Φελίπε Καϊσέδο σκέφτεται να αποσυρθεί μετά τη δολοφονία του Μάριο Πινέιδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτω τα χέρια από τους διαιτητές!

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη