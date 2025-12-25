Δύσκολη περίπτωση αλλά έτοιμη να παίξει... ρέστα για τον Μπαρκολά η Λίβερπουλ

Μια ηχηρή μεταγραφή θέλει να πραγματοποιήσει την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου η Λίβερπουλ που έχει βάλει στο... στόχαστρό της τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «CaughtOffside», οι κόκκινοι αφού δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τον Αντουάν Σεμένιο, που προτιμάει την μετακίνησή του στην Μάντσεστερ Σίτι, έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Γάλλο μεσοεπιθετικό της Παρί.

Οι Άγγλοι αναφέρουν ότι ο Μπαρκολά είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση για τη Λίβερπουλ, που είναι όμως αποφασισμένη να δαπανήσει ακόμη ένα μεγάλο ποσό για να ενισχύσοει τη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο 23χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο με την Παρί έως το 2028 και αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς των Παριζιάνων, που δύσκολα θα που το «ναι» σε ενδεχόμενο παραχώρησής του.

