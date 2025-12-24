ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φεύγει από την Αλ-Ιτιχάντ ο Φαμπίνιο!

O 32χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός χαφ ετοιμάζει βαλίτσες για να αποχωρήσει από την Σαουδική Αραβία.

Τάσεις φυγής από την Σαουδική Αραβία έχει ο Φαμπίνιο. Ο 32χρονος Βραζιλιάνος μέσος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Αλ-Ιτιχάντ που θέλει να φρεσκάρει το πρωταγωνιστικό της καστ με φρέσκα ονόματα.

Ο πρώην άσος της Λίβερπουλ εξετάζει ήδη προτάσεις από την χώρα του με τις Παλμέιρας, Κορίνθιανς, Γκρέμιο και Μπαΐα να έχουν κάνει διερευνητικές κρούσεις.

 

Διαβαστε ακομη