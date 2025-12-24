Ρευστό και σύντομα!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έτσι και στον ΑΠΟΕΛ η διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη ψάχνει για οικονομική ενίσχυση ώστε να εξοφληθούν άμεσες υποχρεώσεις προς τους παίκτες αλλά και στη FIFA ώστε να αρθεί το εμπάργκο (πέντε υποθέσεις) και να γίνουν δύο μεταγραφές τον Ιανουάριο. Αυτή τη στιγμή στη λίστα του καταλόγου Α του ΑΠΟΕΛ υπάρχουν δύο θέσεις κενές και ο προπονητής της ομάδας Πάμπλο Γκαρσία θα ήθελε πάρα πολύ να φέρει στην ομάδα έναν έμπειρο κεντρικό αμυντικό κι έναν ακραίο επιθετικό. Αν γίνει αυτό, σίγουρα η θέση της ομάδας απέναντι στους ανταγωνιστές της θα γίνει πολύ καλύτερη αφού θα υπάρχουν επιλογές σε θέσεις που φάνηκε να έχει πρόβλημα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται, ο ΑΠΟΕΛ θα χρειαστεί ένα περίπου εκατομμύριο για τις άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί αυτό το ποσό, θα γίνουν προσπάθειες για να διεκπαιρεωθούν οι μισθοί των παικτών που δεν μπορούν να περιμένουν...

 

Να ετοιμάζονται...

Επειδή προφανώς και είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθεί ένα τόσο μεγάλο ποσό σε εξαιρετικά δύσκολους καιρούς, θα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν και μεταγραφές Ιανουαρίου, εκτός κι αν γίνει κανένα θαύμα! Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ετοιμάζονται και οι νεαροί που ζεσταίνουν τον πάγκο της ομάδας. Ήδη τον τελευταίο καιρό έχει ενεργοποιηθεί ο Γιάννης Σατσιάς, ενώ έτοιμοι παρουσιάζονται οι Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης και Βίτορ Μιρ, προκειμένου να καλύψουν κενά που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια του πρωταθλήματος από κάρτες και τραυματισμούς. Επίσης, εκείνος που θα κληθεί να βοηθήσει περισσότερο είναι ο Μαρκίνιος που είναι πολύ πίσω από τον καλό του εαυτό.

ΑΠΟΕΛ

Διαβαστε ακομη