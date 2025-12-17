Xάθηκε η νοστιμιά...

Ένα φαγητό όταν είναι φρέσκο και τρώγεται στην ώρα του, πάντα ξεχωρίζει για τη νοστιμιά του. Όταν όμως το ξαναβράσεις αργότερα, χάνει λίγο από τη γεύση και τη φρεσκάδα. Και φανταστείτε να το κάνετε τρεις φορές αυτό. Κάπως έτσι συνέβη και με τον Σωφρόνη Αυγουστή στον Απόλλωνα.

Η συνταγή με τον Kύπριο τεχνικό που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τον κόσμο της ομάδας δεν απέδωσε όπως αναμενόταν. Η τρίτη θητεία του στην ομάδα της Λεμεσού ολοκληρώθηκε πριν καν συμπληρωθεί ένας χρόνος (19 Δεκεμβρίου 2024), με τη διοίκηση της ομάδας να αποφασίζει τη λύση της συνεργασίας. Οι κυανόλευκοι, παρά κάποιες θετικές στιγμές, δεν κατάφεραν να δείξουν τη σταθερότητα και την εικόνα που είχαν θέσει ως στόχο, με αποτέλεσμα η ομάδα να εμφανίζεται ασταθής στο γήπεδο. Σε 40 αγώνες υπό τον Αυγουστή, η ομάδα μέτρησε 15 νίκες, 10 ισοπαλίες και 15 ήττες, ένας ισοζυγισμός που αντικατοπτρίζει τη δυσκολία επίτευξης σταθερού αγωνιστικού προφίλ.

Η πιο σύντομη

Η θητεία αυτή αποτελεί τη μικρότερη χρονικά στην ιστορία του Αυγουστή με τους Λεμεσιανούς. Στην πρώτη του θητεία, από τις 11 Δεκεμβρίου 2016 έως τις 30 Αυγούστου 2019, ο Αυγουστή είχε δημιουργήσει ισχυρές βάσεις για την ομάδα, παρ’ όλα αυτά λόγω καποιών κακών αποτελεσμάτων έφυγε. Η δεύτερη θητεία του ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2020, αφήνοντας θετικά σημάδια, όμως πάλι η σχέση των δύο πλευρών είχε κάνει τον κύκλο της. Η τρίτη επιστροφή του Κύπριου τεχνικού δεν ήταν η αναμενόμενη και έτσι το πρόωρο διαζύγιο ήταν αναπόφευκτο αυτή τη φορά. Μάλιστα εκτός απροόπτου στον δρόμο του Αυγουστή θα ακολουθήσει και ο τεχνικός διευθυντής Μάκης Παπαϊωάννου, κλείνοντας ένα κεφάλαιο στη διοικητική και αγωνιστική πορεία της ομάδας.

Βρέθηκε ο επόμενος

Η διοίκηση του Απόλλωνα κινήθηκε άμεσα και βρήκε τον αντικαταστάτη του Αυγουστή, με τον Νίκο Κίρζη να κινείται πιο γρήγορα ίσως από κάθε άλλη φορά. Ο νέος τεχνικός της ομάδας είναι ο 43χρονος Ιταλοαργεντίνος Ερνάν Λοσάντα, προπονητής με εμπειρία από το 2019 σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρωταθλήματα. Στο παρελθόν έχει καθοδηγήσει τις βελγικές Μπέρσοτ και Ντέινζε, καθώς και τις αμερικανικές Ντι Σι Γιουνάιτεντ και Μοντρεάλ στο MLS, αποκτώντας πλούσια εμπειρία στην ανάπτυξη ομάδων που θέλουν να φτάσουν σε πιο υψηλό επιπέδο.

Ο Λοσάντα αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Απόλλωνα και πιθανότατα θα βρεθεί στον πάγκο για τον ερχόμενο αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα. Η επιλογή του Ιταλοαργεντίνου προπονητή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τους κυανόλευκους, με στόχο να επαναφέρει την ομάδα σε σταθερά υψηλά αγωνιστικά επίπεδα και να θέσει νέες βάσεις για το υπόλοιπο της σεζόν στο πρωτάθλημα αλλά και για το κύπελλο.