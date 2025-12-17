ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Xάθηκε η νοστιμιά...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Xάθηκε η νοστιμιά...

Η συνταγή με τον Kύπριο τεχνικό που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τον κόσμο της ομάδας δεν απέδωσε όπως αναμενόταν

Ένα φαγητό όταν είναι φρέσκο και τρώγεται στην ώρα του, πάντα ξεχωρίζει για τη νοστιμιά του. Όταν όμως το ξαναβράσεις αργότερα, χάνει λίγο από τη γεύση και τη φρεσκάδα. Και φανταστείτε να το κάνετε τρεις φορές αυτό. Κάπως έτσι συνέβη και με τον Σωφρόνη Αυγουστή στον Απόλλωνα.

Η συνταγή με τον Kύπριο τεχνικό που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τον κόσμο της ομάδας δεν απέδωσε όπως αναμενόταν. Η τρίτη θητεία του στην ομάδα της Λεμεσού ολοκληρώθηκε πριν καν συμπληρωθεί ένας χρόνος (19 Δεκεμβρίου 2024), με τη διοίκηση της ομάδας να αποφασίζει τη λύση της συνεργασίας. Οι κυανόλευκοι, παρά κάποιες θετικές στιγμές, δεν κατάφεραν να δείξουν τη σταθερότητα και την εικόνα που είχαν θέσει ως στόχο, με αποτέλεσμα η ομάδα να εμφανίζεται ασταθής στο γήπεδο. Σε 40 αγώνες υπό τον Αυγουστή, η ομάδα μέτρησε 15 νίκες, 10 ισοπαλίες και 15 ήττες, ένας ισοζυγισμός που αντικατοπτρίζει τη δυσκολία επίτευξης σταθερού αγωνιστικού προφίλ.

 

Η πιο σύντομη

Η θητεία αυτή αποτελεί τη μικρότερη χρονικά στην ιστορία του Αυγουστή με τους Λεμεσιανούς. Στην πρώτη του θητεία, από τις 11 Δεκεμβρίου 2016 έως τις 30 Αυγούστου 2019, ο Αυγουστή είχε δημιουργήσει ισχυρές βάσεις για την ομάδα, παρ’ όλα αυτά λόγω καποιών κακών αποτελεσμάτων έφυγε. Η δεύτερη θητεία του ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2020, αφήνοντας θετικά σημάδια, όμως πάλι η σχέση των δύο πλευρών είχε κάνει τον κύκλο της. Η τρίτη επιστροφή του Κύπριου τεχνικού δεν ήταν η αναμενόμενη και έτσι το πρόωρο διαζύγιο ήταν αναπόφευκτο αυτή τη φορά. Μάλιστα εκτός απροόπτου στον δρόμο του Αυγουστή θα ακολουθήσει και ο τεχνικός διευθυντής Μάκης Παπαϊωάννου, κλείνοντας ένα κεφάλαιο στη διοικητική και αγωνιστική πορεία της ομάδας.

 

 

Βρέθηκε ο επόμενος

Η διοίκηση του Απόλλωνα κινήθηκε άμεσα και βρήκε τον αντικαταστάτη του Αυγουστή, με τον Νίκο Κίρζη να κινείται πιο γρήγορα ίσως από κάθε άλλη φορά. Ο νέος τεχνικός της ομάδας είναι ο 43χρονος Ιταλοαργεντίνος Ερνάν Λοσάντα, προπονητής με εμπειρία από το 2019 σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρωταθλήματα. Στο παρελθόν έχει καθοδηγήσει τις βελγικές Μπέρσοτ και Ντέινζε, καθώς και τις αμερικανικές Ντι Σι Γιουνάιτεντ και Μοντρεάλ στο MLS, αποκτώντας πλούσια εμπειρία στην ανάπτυξη ομάδων που θέλουν να φτάσουν σε πιο υψηλό επιπέδο.

Ο Λοσάντα αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Απόλλωνα και πιθανότατα θα βρεθεί στον πάγκο για τον ερχόμενο αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα. Η επιλογή του Ιταλοαργεντίνου προπονητή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τους κυανόλευκους, με στόχο να επαναφέρει την ομάδα σε σταθερά υψηλά αγωνιστικά επίπεδα και να θέσει νέες βάσεις για το υπόλοιπο της σεζόν στο πρωτάθλημα αλλά και για το κύπελλο.

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ομόνοια: Δίαυλος επικοινωνίας με τη Ραπίντ Βιέννης για τις ακαδημίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προσήλωση χωρίς... εμπόδια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Λαπόρτα: «Η Ρεάλ υποφέρει από οξεία Μπαρτσελονίτιδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντωνίου: «Όσα προσέφερα στον ΑΠΟΕΛ δεν ήταν αρκετά για να με καλέσει στα 99χρονα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ολυμπιακός: Τουρκικό ενδιαφέρον για Τζολάκη – Η Μπεσίκτας ετοιμάζει μεγάλη πρόταση!

Ελλάδα

|

Category image

Έκανε επέμβαση ο Ντούμφρις, ψάχνεται για δεξί φουλ μπακ η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τετράδα οι «αιώνιοι», για πλασάρισμα ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Κανονικά με ΑΕΛ ο Καμπρέρα, εκτός όμως με Ανόρθωση

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΕΛ: Πότε θα λείψουν Ιμανισίμουε, Φεριέρ και Νατέλ

ΑΕΛ

|

Category image

Κοντά σε ομάδα από το MLS ο Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η FIFA κυκλοφόρησε περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων στα 60 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Xάθηκε η νοστιμιά...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πουλήθηκε με ποσό - ρεκόρ η φανέλα Μαραντόνα από τον τελικό του '84

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (17/12)

TV

|

Category image

Kαταστροφικό τέταρτο δεκάλεπτο και ήττα από τη Βαλένθια για τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη