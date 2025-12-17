ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κοντά σε ομάδα από το MLS ο Λεβαντόφσκι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κοντά σε ομάδα από το MLS ο Λεβαντόφσκι

Σύλλογος από τις ΗΠΑ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Η Σικάγο Φάιρ ενδιαφέρεται έντονα τις τελευταίες εβδομάδες για την περίπτωση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, βλέποντας στο πρόσωπό του τον παίκτη που μπορεί να αλλάξει επίπεδο τον σύλλογο στο MLS.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε αρκετά καλό κλίμα, με τον Πολωνό να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης του στις ΗΠΑ.

Ο 37χρονος επιθετικός ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν και από το καλοκαίρι θα μπορεί να διαπραγματευτεί ελεύθερα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η ομάδα του Σικάγο τον έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό ως τον απόλυτο μεταγραφικό στόχο, δείχνοντας έτοιμη να επενδύσει σημαντικά για να τον πείσει.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ομόνοια: Δίαυλος επικοινωνίας με τη Ραπίντ Βιέννης για τις ακαδημίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προσήλωση χωρίς... εμπόδια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Λαπόρτα: «Η Ρεάλ υποφέρει από οξεία Μπαρτσελονίτιδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντωνίου: «Όσα προσέφερα στον ΑΠΟΕΛ δεν ήταν αρκετά για να με καλέσει στα 99χρονα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ολυμπιακός: Τουρκικό ενδιαφέρον για Τζολάκη – Η Μπεσίκτας ετοιμάζει μεγάλη πρόταση!

Ελλάδα

|

Category image

Έκανε επέμβαση ο Ντούμφρις, ψάχνεται για δεξί φουλ μπακ η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τετράδα οι «αιώνιοι», για πλασάρισμα ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Κανονικά με ΑΕΛ ο Καμπρέρα, εκτός όμως με Ανόρθωση

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΕΛ: Πότε θα λείψουν Ιμανισίμουε, Φεριέρ και Νατέλ

ΑΕΛ

|

Category image

Κοντά σε ομάδα από το MLS ο Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η FIFA κυκλοφόρησε περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων στα 60 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Xάθηκε η νοστιμιά...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πουλήθηκε με ποσό - ρεκόρ η φανέλα Μαραντόνα από τον τελικό του '84

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (17/12)

TV

|

Category image

Kαταστροφικό τέταρτο δεκάλεπτο και ήττα από τη Βαλένθια για τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη