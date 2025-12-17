Κοντά σε ομάδα από το MLS ο Λεβαντόφσκι

Η Σικάγο Φάιρ ενδιαφέρεται έντονα τις τελευταίες εβδομάδες για την περίπτωση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, βλέποντας στο πρόσωπό του τον παίκτη που μπορεί να αλλάξει επίπεδο τον σύλλογο στο MLS.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε αρκετά καλό κλίμα, με τον Πολωνό να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης του στις ΗΠΑ.

Ο 37χρονος επιθετικός ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν και από το καλοκαίρι θα μπορεί να διαπραγματευτεί ελεύθερα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η ομάδα του Σικάγο τον έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό ως τον απόλυτο μεταγραφικό στόχο, δείχνοντας έτοιμη να επενδύσει σημαντικά για να τον πείσει.