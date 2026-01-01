ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Ενσούε βάζει υποψηφιότητα για τέρμα του τουρνουά
Η «βολίδα» του Εμίλιο Ενσούε απέναντι στην Αλγερία ήταν απλά «ζωγραφιά».
Ο πρώην παίκτης του Απόλλωνα και του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την την Ισημερινή Γουινέα. Μπορεί η χώρα του να ηττήθηκε 3-1 από την Αλγερία στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου και να αποχαιρέτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όμως ο 36χρονος πέτυχε ένα απίστευτο γκολ, το οποίο βάζει γερές βάσεις και για το τέρμα της διοργάνωσης.
Απολαύστε το: