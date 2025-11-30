Πότε θα γίνει ο «τελικός» της Formula 1 στο Αμπου Ντάμπι

Μετά το Grand Prix του Κατάρ και τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν, Η Formula 1 οδεύει προς το μεγάλο της φινάλε και όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου θα πέσει η αυλαία μιας από τις πιο αμφίρροπες σεζόν των τελευταίων ετών. Ο αγώνας στο Yas Marina Circuit έχει πλέον καθιερωθεί ως ο «τελικός» της F1 και, όπως κάθε χρόνο, υπόσχεται ένταση μέχρι την τελευταία στροφή.

Το Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και η εκκίνηση θα δοθεί στις 15:00 (ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για έναν αγώνα που ξεκινά με το φως της ημέρας και ολοκληρώνεται υπό το τεχνητό φως των προβολέων, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά στο καλεντάρι της F1 - και φέτος περιλαμβάνει μια σπάνια συνθήκη: τρεις οδηγοί παραμένουν διεκδικητές του τίτλου.

Ο Λάντο Νόρις βρίσκεται στην κορυφή με 408 βαθμούς, αλλά η διαφορά του από τον Μαξ Φερστάπεν (396) και τον Όσκαρ Πιάστρι (392) είναι εύθραυστη - μόλις 12 και 16 βαθμοί αντίστοιχα. Στην πράξη, ένας άσχημος αγώνας για τον Νόρις ή μια δυναμική εμφάνιση από τους δύο διώκτες του μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά τη βαθμολογία.

Η Yas Marina δεν συγχωρεί την αστάθεια. Εδώ, εκτός από την ταχύτητα, μετράει η διαχείριση πίεσης, η ψυχραιμία και η στρατηγική. Μια κακή εκκίνηση, ένα αργό πιτ στοπ ή ένα λάθος στη στρατηγική μπορεί να σημαίνει τον τίτλο… ή την απώλειά του. Η σεζόν τελειώνει με τρεις οδηγούς ικανούς να γίνουν πρωταθλητές. Αλλά στο τέλος της ημέρας, μόνο ένας θα βγει από το Άμπου Ντάμπι με το τρόπαιο.

