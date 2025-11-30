ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πότε θα γίνει ο «τελικός» της Formula 1 στο Αμπου Ντάμπι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πότε θα γίνει ο «τελικός» της Formula 1 στο Αμπου Ντάμπι

Η κορύφωση μιας συναρπαστικής σεζόν πλησιάζει, με το σιρκουί Yas Marina έτοιμο για το μεγάλο φινάλε της Formula 1.

Μετά το Grand Prix του Κατάρ και τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν, Η Formula 1 οδεύει προς το μεγάλο της φινάλε και όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου θα πέσει η αυλαία μιας από τις πιο αμφίρροπες σεζόν των τελευταίων ετών. Ο αγώνας στο Yas Marina Circuit έχει πλέον καθιερωθεί ως ο «τελικός» της F1 και, όπως κάθε χρόνο, υπόσχεται ένταση μέχρι την τελευταία στροφή.

Το Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και η εκκίνηση θα δοθεί στις 15:00 (ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για έναν αγώνα που ξεκινά με το φως της ημέρας και ολοκληρώνεται υπό το τεχνητό φως των προβολέων, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά στο καλεντάρι της F1 - και φέτος περιλαμβάνει μια σπάνια συνθήκη: τρεις οδηγοί παραμένουν διεκδικητές του τίτλου.

Ο Λάντο Νόρις βρίσκεται στην κορυφή με 408 βαθμούς, αλλά η διαφορά του από τον Μαξ Φερστάπεν (396) και τον Όσκαρ Πιάστρι (392) είναι εύθραυστη - μόλις 12 και 16 βαθμοί αντίστοιχα. Στην πράξη, ένας άσχημος αγώνας για τον Νόρις ή μια δυναμική εμφάνιση από τους δύο διώκτες του μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά τη βαθμολογία.

Η Yas Marina δεν συγχωρεί την αστάθεια. Εδώ, εκτός από την ταχύτητα, μετράει η διαχείριση πίεσης, η ψυχραιμία και η στρατηγική. Μια κακή εκκίνηση, ένα αργό πιτ στοπ ή ένα λάθος στη στρατηγική μπορεί να σημαίνει τον τίτλο… ή την απώλειά του. Η σεζόν τελειώνει με τρεις οδηγούς ικανούς να γίνουν πρωταθλητές. Αλλά στο τέλος της ημέρας, μόνο ένας θα βγει από το Άμπου Ντάμπι με το τρόπαιο.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματσάρα στη Λεωφόρο και σπουδαίο διπλό για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Πότε θα γίνει ο «τελικός» της Formula 1 στο Αμπου Ντάμπι

AUTO MOTO

|

Category image

Οι συμπαίκτες του Τζίμα τον έσπρωξαν για «όλε» στην κερκίδα μετά το πρώτο του γκολ στην Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δύο στα δύο» και κορυφή για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η Πάφος FC που συνεχίζει να κάνει... κουμάντο και η γεύση που άφησε το Λεμεσιανό ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φοβερή ανατροπή του ΠΑΟΚ στο 90΄ με δέκα παίκτες!

Ελλάδα

|

Category image

Μαρτίνς: «Κάποια συμβάντα επηρέασαν το παιχνίδι...»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του λεμεσιανού ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυγουστή: «Είναι κρίμα... Σίγουρα μας αδικεί το αποτέλεσμα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Σπανίως τελειώνουμε ματς με 3-4 γκολ, ο αντίπαλος άξιζε κάτι παραπάνω»

Ελλάδα

|

Category image

Ασταμάτητος... σερβιτόρος ο Καρέτσας, υπέγραψε τη νίκη της Γκενκ με δύο ασίστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΑΕΛ άγγιξε τη νίκη, ο Απόλλωνας δεν λύγισε και συμβιβασμός που χάλασε και τους δυο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ... πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα της Βίκινγκ!

Ελλάδα

|

Category image

Η Τσέλσι των δέκα παικτών «φρέναρε» την Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισοφάρισε με δύο γκολ σε ένα εξάλεπτο ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη