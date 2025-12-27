Σε αυτό το 15λεπτο «βρέχει γκολ»

Με ένα παιχνίδι να μην έχει γίνει (Πάφος FC - AΠΟΕΛ), έχουμε δει να μπαίνουν στο φετινό μαραθώνιο, 267 γκολ.

Ο μέσος όρος τερμάτων είναι 2,57 και είναι σχετικά παραγωγικός. Τα περισσότερα μπήκαν στο 15λεπτο μεταξύ 76΄-90΄. Συγκεκριμένα είχαμε 77 γκολ που αναλογεί σε ποσοστό 28,8%.

«Βρέχει γκολ» λοιπόν σε αυτό το διάστημα και αλλάζουν πάρα πολλά στην εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Από την άλλη το πιο... αντιπαραγωγικό είναι το 16-30. Σε αυτό είχαμε μόλις 33 γκολ.