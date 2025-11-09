H δεύτερη τους μάχη!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάντα σε ένα «αιώνιο» ντέρμπι είναι σημαντική και η «μάχη» των πάγκων.

Πώς δηλαδή οι δυο προπονητές θα προσεγγίσουν τον αγώνα και θα παρατάξουν τις ιδανικές ενδεκάδες για τις ομάδες τους, αλλά και τι κινήσεις θα κάνουν στη σκακιέρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Έτσι, απόψε Χένινγκ Μπεργκ και Πάμπλο Γκαρσία θα έχουν τη δική τους κόντρα. Είναι η δεύτερη φορά που οι δυο τους θα τεθούν αντιμέτωποι, καθώς είχαν βρεθεί ως αντίπαλοι και τον Δεκέμβριο του 2020. Τότε ο Γκαρσία ήταν στον ΠΑΟΚ και ο Μπεργκ περνούσε την πρώτη του θητεία στους πράσινους. Η αναμέτρηση αφορούσε την προτελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League, με τον αγώνα στο ΓΣΠ να τον κερδίζει η Ομόνοια με 2-1.

 

Διαβαστε ακομη