Ρονάλντο: «Σύντομα θα αποσυρθώ, θα είναι δύσκολο, θα κλάψω, τίποτα δεν θα μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό»

Μία από τις ερωτήσεις που έθεσε στον Πορτογάλο επιθετικό ήταν πότε θα αποσυρθεί.

«Έχετε κάποια ηλικία στο μυαλό σας όταν αυτό μπορεί να συμβεί;» ρώτησε.

«Σύντομα, αλλά νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος. Θα είναι δύσκολο, φυσικά. Θα είναι δύσκολο, ναι. Πιθανότατα θα κλάψω, ναι. Ναι, είναι φυσιολογικό. Και είμαι κάποιος που κλαίει εύκολα. Δεν καταπνίγω τα συναισθήματά μου. Είμαι ειλικρινής. Είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Θα είναι δύσκολο, αλλά προετοιμάζομαι για το μέλλον μου από τότε που ήμουν 25, 26, 27 ετών. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την πίεση», διαβεβαίωσε ο παίκτης.

Όσον αφορά το αν κάτι μπορεί να γεμίσει το κενό που αφήνειτο ποδόσφαιρο, ο Κριστιάνο είναι σαφής:

«Τίποτα, νομίζω. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την έκκριση αδρεναλίνης που νιώθουμε στο ποδόσφαιρο όταν σκοράρουμε ένα γκολ. Όπως είπα, όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Οπότε νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος, νομίζω.

Αλλά έχω άλλα πάθη. Θα έχω περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου. Θα έχω περισσότερο χρόνο για την οικογένειά μου, για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, ειδικά την Μπέλα, η οποία είναι τριών ετών, και την οποία αρχίζω να μου λείπει όταν ταξιδεύω και περνάω τόσες πολλές μέρες στο ξενοδοχείο με την ομάδα», συνέχισε.

Η καθοδήγηση της καριέρας του γιου του, Κριστιάνο Τζούνιορ, Κριστιανίνο, θα αποτελέσει σίγουρα ένα άλλο κίνητρο που θα βρει ο CR7 όταν σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο . Ο γιος του κέρδισε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών με την ομάδα κάτω των 16 ετών της Πορτογαλίας, το δεύτερο τρόπαιό του στις κατηγορίες νέων.

«Είναι ένα είδος ώθησης. Θέλω να ακολουθήσω τον Κριστιάνο Τζούνιορ επειδή βρίσκεται σε αυτό το σημείο της ζωής του όταν κάνεις κάποια ηλίθια πράγματα. Είναι φυσιολογικό, επειδή έκανα το ίδιο. Θέλω να είμαι με τον Ματέο, ο οποίος επίσης αγαπά το ποδόσφαιρο. Θέλω να είμαι περισσότερο οικογενειάρχης, πιο παρών», είπε ο Κριστιάνο.

Χθες (3/11) σε ένα άλλο απόσπασμα από τη συζήτηση, ο Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε για τη σύγκριση με τον Μέσι. «Λένε ότι είναι καλύτερος από εσένα, εσύ τι πιστεύεις;» ρώτησε. Στο οποίο ο Κριστιάνο απάντησε ξεκάθαρα και χωρίς δισταγμό: «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; ​​Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός».

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε επίσης για την πρόταση γάμου του στην Χεορχίνα Ροντρίγκες, την οποία υλοποίησε με τη βοήθεια των παιδιών του. «Δεν είμαι ρομαντικός τύπος... αλλά είμαι ρομαντικός με τον δικό μου τρόπο!», είπε στον Πιρς Μόργκαν. Μάλιστα όρισε και ημερομηνία για τον γάμο: «Σχεδιάζαμε να το κάνουμε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, με το τρόπαιο, αλλά».

«Ξέρεις πού θέλεις να παντρευτείς;» ρώτησε ο Πιρς Μόργκαν. «Δεν το έχουμε σχεδιάσει επειδή δεν της αρέσουν τα μεγάλα πάρτι, δεν της αρέσουν. Της αρέσουν τα οικεία πράγματα, οπότε θα σεβαστώ τις αποφάσεις της».

Ο Πιρς Μόργκαν ανέφερε ότι ο Κριστιάνο ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έγινε δισεκατομμυριούχος και ήθελε να μάθει πώς ένιωσε όταν έφτασε σε αυτό το ορόσημο.

«Ήξερα ότι αυτό θα συνέβαινε. Έτσι ήμουν προετοιμασμένος. Ήταν απλώς θέμα χρόνου. Ένιωθα πολύ χαρούμενη. Είναι σαν όταν κερδίζεις μια Χρυσή Μπάλα, επειδή θέτεις τους δικούς σου στόχους. Έτσι, στα 39 μου, έφτασα σε αυτόν τον αριθμό. Και, ειλικρινά, ένιωσα πολύ περήφανος», δήλωσε ο Πορτογάλος σταρ και πρόσθεσε:

«Δεν είναι ότι έχω εμμονή με τα χρήματα. Νομίζω ότι τα χρήματα μπορούν να βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Αλλά όταν φτάσεις σε ένα ορισμένο επίπεδο, τα χρήματα δεν έχουν πλέον σημασία, κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, είναι πάντα καλό να έχεις περισσότερα επειδή είμαστε άνθρωποι και ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε. Υπάρχει κάτι που έμαθα εκείνη την περίοδο: ότι τα οικονομικά είναι σημαντικά, ότι τα χρήματα είναι σημαντικά. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πιο σημαντικά από αυτό», συνέχισε.

«Σημαίνει πολλά για σένα να είσαι ο μόνος δισεκατομμυριούχος παίκτης;» τον ρώτησε ο Πιρς Μόργκαν.

«Λοιπόν, δεν με εκπλήσσει πολύ, γιατί αν μιλάμε για την ιστορία του ποδοσφαίρου, μπορείτε να με πείτε αλαζόνα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Είναι κάτι που λέω πάντα και θα συνεχίσω να λέω. Αν κοιτάξετε όλα τα ρεκόρ στο ποδόσφαιρο, ο Κριστιάνο είναι εκεί, στην κορυφή της λίστας. Άρα είναι ένα ακόμη ρεκόρ».