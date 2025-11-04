Άμεσα στροφή με άλλα δεδομένα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο χρόνος κυλάει για τους γαλαζοκίτρινους...

Στην ΑΕΛ νιώθουν ότι είχαν την ευκαιρία να πάρουν κέρδος κόντρα στην Πάφος FC, καθώς η εμφάνιση ήταν τέτοια που μπορούσε να τους δώσει βαθμολογικό κέρδος, ενώ διαμαρτύρονται και για τη διαιτητική απόφαση στη φάση της αγκωνιάς του Νταβίντ Λουίζ στον Φιλιώτη, που θα τους έφερνε αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο χρόνος όμως κυλάει και πρέπει να γίνει άμεσα στροφή για την επόμενη πρόκληση στο πρόγραμμα, με τον Ούγκο Μαρτίνς να προετοιμάζει την ομάδα του με διαφορετικά δεδομένα, αφού με την Πάφος FC δεν ήταν το φαβορί η ΑΕΛ, όμως θα είναι στο ερχόμενό της παιχνίδι. Για αυτό απαιτείται η ανάλογη διαχείριση.

Συγκεκριμένα, οι γαλαζοκίτρινοι την ερχόμενη Παρασκευή (07/11, 19:00) θα φιλοξενήσουν στο στάδιο «Αλφαμέγα» την Ένωση, με αδήριτη ανάγκη για το τρίποντο. Έχοντας χάσει ήδη αρκετό πολύτιμο έδαφος για υλοποίηση των αρχικών στόχων, η ΑΕΛ δεν έχει την πολυτέλεια να πετάξει κι άλλους βαθμούς. Δεδομένου ότι απέναντι θα είναι η μοναδική ομάδα που δεν πανηγύρισε νίκη και η οποία βρίσκεται στον πυθμένα του βαθμολογικού πίνακα, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της αποτυχίας για την ΑΕΛ σε περίπτωση που δεν πάρει το ζητούμενο.

Διαβαστε ακομη