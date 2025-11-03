ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ: Το VAR ίσως δεν φθάνει...

Με μια τέτοια απόφαση η ΚΟΠ θα έχει ήσυχο το κεφάλι της.

Όχι ότι δεν υπάρχουν ένας-δύο Κύπριοι διαιτητές που θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο αιώνιο ντέρμπι μεταξύ Ομόνοιας και ΑΠΟΕΛ.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η ΚΟΠ και ο αρχιδιαιτητής Αντόνιο Νταμάτο, πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα καθόδου ξένου διαιτητή στο γήπεδο, πέραν του VAR.

Μια τέτοια απόφαση θα «πολεμήσει» την προκατάληψη και θα εμποδίσει ένα μικρό λάθος να μεγαλώσει υπερβολικά στα μάτια των παραγόντων και του κοινού. Με αυτόν τον τρόπο η ΚΟΠ θα έχει το κεφάλι της ήσυχο.

Διαβαστε ακομη