ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Πρώτο ημίχρονο όλα καλά, μετά αδίκησε τον εαυτό του

Το σκηνικό για τον Εθνικό στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ

Ένα ημίχρονο με τον ΑΠΟΕΛ δεν ήταν αρκετό. Όταν παίζεις εκτός έδρας με μεγάλη ομάδα δεν είναι αρκετό το ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο με τον ΑΠΟΕΛ ήταν ο γνωστός Εθνικός και η ομάδα που κέρδισε τις εντυπώσεις στο πρωτάθλημα.Προηγήθηκε και έβαλε δύσκολα στον ΑΠΟΕΛ. Στο δεύτερο ημίχρονο αδίκησε και τον εαυτό του. Νικήθηκε από τις στατικές φάσεις και δέχθηκε βαριά ήττα. Ακολουθεί το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Απόλλωνα στο Δασάκι.

Ικανοποιημένος από το πρώτο

Ο προπονητής Ίγκορ Ανγκελόφσκι έμεινε ικανοποιημένος από το πρώτο ημίχρονο. Το επισήμανε και στις δηλώσεις του. Στάθηκε στις στημένες φάσεις που νικήθηκε η ομάδα του αλλά και στις σημαντικές απουσίες που είχε.

Αγγελόπουλος και Κανέ

Οι Αγγελόπουλος και Κανέ ήταν με ίωση και έμειναν εκτός αποστολής. Δύο βασικοί ποδοσφαιριστές που έλειπαν και ανάγκασαν τον Ανγκελόφσκι να αλλάξει και το πλάνο του. Η μετακίνηση του Οφόρι στο κέντρο της άμυνας δεν του βγήκε.

Γκολ ο Αντερέγκεν

Ο Νικολά Αντερέγκεν βλέπει ΑΠΟΕΛ και σελινιάζεται. Ο Αργεντινός στράικερ όπως και πέρσι έτσι και φέτος κόντρα στον ΑΠΟΕΛ είδε δίκτυα μέσα στο ΓΣΠ. Έφθασε στα 7 γκολ και είναι πρώτος σκόρερ μαζί με Σωτηρίου και Σεμέδο.

 

