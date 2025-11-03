Σε δύσκολη θέση o Aλμέιδα

«Σύννεφα» πάνω από τον Ματίας Αλμέιδα φέρονται να έχουν μαζευτεί στη Σεβίλλη.

Όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», οι τρεις συνεχόμενες ήττες μετά τον θρίαμβο επί της Μπαρτσελόνα (3-1 από τη Μαγιόρκα, 2-1 από τη Σοσιεδάδ και 3-0 από την Ατλέτικο) έχουν προκαλέσει αμφιβολίες στις τάξεις του συλλόγου.

Δεδομένου λοιπόν ότι η ομάδα βρίσκεται στην 13η θέση της βαθμολογίας και έχει χειρότερη συγκομιδή απ’ αυτή που είχε πέρυσι στις 11 πρώτες αγωνιστικές ο Χαβιέ Πιμιέντα (ο οποίος απολύθηκε) το προσεχές ματς με την Οσασούνα παρουσιάζεται ως κομβικό από την εφημερίδα.

Κι αυτό διότι εκτιμάται ότι σε περίπτωση που οι Ανδαλουσιανοί δεν καταφέρουν να επιστρέψουν στις νίκες στην έδρα τους, θα γιγαντωθεί η κρίση και η αμφισβήτηση στο πλάνο του τεχνικού διευθυντή, Αντόνιο Κορδόν, με επικεφαλής τον Αλμέιδα.

Πηγή: sport-fm.gr