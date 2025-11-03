Η πρωτότυπη κίνηση του Φάμπρεγας στα πέναλτι της Κόμο για πιθανό… ριμπάουντ σε χαμένη εκτέλεση!

Η Κόμο φιγουράρει στην 7η θέση της Serie A, ούσα στο -1 από την 5η θέση και στο -4 από την τετράδα. Οκτώ διαδοχικά ματς αήττητη, με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας να φεύγει αλώβητη και από το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», παίρνοντας το 0-0 απέναντι στη Νάπολι.

Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε ακόμη και να το πάρει, αν ο Άλβαρο Μοράτα είχε καταφέρει να νικήσει στο 26ο λεπτό από τα έντεκα βήματα τον Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

Μια φάση βέβαια που δημιούργησε… ειδήσεις και μας δείχνει πως ο Σεσκ Φάμπρεγας, συνεχίζει να είναι καινοτόμος σε διάφορες ποδοσφαιρικές του ιδέες.

Στην εν λόγω φάση, λοιπόν, ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να τοποθετήσει στη μία κάθετη πλευρά της περιοχής τον δεξιό του μπακ, Ιβάν Σμόλτσιτς. Ο λόγος είναι πως ήθελε να αυξήσει τις πιθανότητες για ριμπάουντ από ποδοσφαιριστή του, σε περίπτωση που ο Μοράτα δεν κατάφερνε να νικήσει τον Σέρβο κίπερ. Και εφόσον η απόκρουση έστελνε την μπάλα στα πλάγια, τότε θα μπορούσε ο παίκτης της Κόμο, είτε να γυρίσει σε κάποιον συμπαίκτη του είτε να σουτάρει και να σκοράρει.

Σε όλα αυτά, υπάρχουν δύο σημαντικοί παράμετροι που αφορούν τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Αρχικά, ο κανονισμός επιτρέπει σε κάθε ποδοσφαιριστή, όταν εκτελείται πέναλτι, να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 μέτρων ή και μεγαλύτερη. Δηλαδή δεδομένα θα πρέπει να βρίσκεται εκτός περιοχής, κάτι που γνωρίζαμε ασφαλώς.

Την ίδια ώρα, ο Σμόλτσιτς βρίσκεται σχεδόν στην ευθεία με την μπάλα και το σημείο του πέναλτι, ίσως λίγα εκατοστά πιο πίσω. Αυτό γιατί αν βρισκόταν μπροστά από την μπάλα και έπαιρνε το ριμπάουντ, θα καταλογιζόταν σε θέση οφσάιντ και θα τελείωνε εκεί η επίθεση.

Με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο ο Σεσκ Φάμπρεγας προσπαθεί να αυξήσει τις πιθανότητες της ομάδας του να σκοράρει, αλλά και να αιφνιδιάσει τον αντίπαλό του. Καινοτόμες ιδέες, τις οποίες ενσωματώνει στον ήδη εξαιρετικό και σύγχρονο τρόπο παιχνιδιού της Κόμο…

