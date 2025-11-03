ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πρωτότυπη κίνηση του Φάμπρεγας στα πέναλτι της Κόμο για πιθανό… ριμπάουντ σε χαμένη εκτέλεση!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η πρωτότυπη κίνηση του Φάμπρεγας στα πέναλτι της Κόμο για πιθανό… ριμπάουντ σε χαμένη εκτέλεση!

O Σεσκ Φάμπρεγας βρήκε μια καινοτόμα ιδέα, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες για ριμπάουντ από παίκτη του σε περίπτωση που η ομάδα του αστοχήσει σε πέναλτι.

Η Κόμο φιγουράρει στην 7η θέση της Serie A, ούσα στο -1 από την 5η θέση και στο -4 από την τετράδα. Οκτώ διαδοχικά ματς αήττητη, με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας να φεύγει αλώβητη και από το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», παίρνοντας το 0-0 απέναντι στη Νάπολι.

Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε ακόμη και να το πάρει, αν ο Άλβαρο Μοράτα είχε καταφέρει να νικήσει στο 26ο λεπτό από τα έντεκα βήματα τον Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

Μια φάση βέβαια που δημιούργησε… ειδήσεις και μας δείχνει πως ο Σεσκ Φάμπρεγας, συνεχίζει να είναι καινοτόμος σε διάφορες ποδοσφαιρικές του ιδέες.

Στην εν λόγω φάση, λοιπόν, ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να τοποθετήσει στη μία κάθετη πλευρά της περιοχής τον δεξιό του μπακ, Ιβάν Σμόλτσιτς. Ο λόγος είναι πως ήθελε να αυξήσει τις πιθανότητες για ριμπάουντ από ποδοσφαιριστή του, σε περίπτωση που ο Μοράτα δεν κατάφερνε να νικήσει τον Σέρβο κίπερ. Και εφόσον η απόκρουση έστελνε την μπάλα στα πλάγια, τότε θα μπορούσε ο παίκτης της Κόμο, είτε να γυρίσει σε κάποιον συμπαίκτη του είτε να σουτάρει και να σκοράρει.

Σε όλα αυτά, υπάρχουν δύο σημαντικοί παράμετροι που αφορούν τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Αρχικά, ο κανονισμός επιτρέπει σε κάθε ποδοσφαιριστή, όταν εκτελείται πέναλτι, να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 μέτρων ή και μεγαλύτερη. Δηλαδή δεδομένα θα πρέπει να βρίσκεται εκτός περιοχής, κάτι που γνωρίζαμε ασφαλώς.

Την ίδια ώρα, ο Σμόλτσιτς βρίσκεται σχεδόν στην ευθεία με την μπάλα και το σημείο του πέναλτι, ίσως λίγα εκατοστά πιο πίσω. Αυτό γιατί αν βρισκόταν μπροστά από την μπάλα και έπαιρνε το ριμπάουντ, θα καταλογιζόταν σε θέση οφσάιντ και θα τελείωνε εκεί η επίθεση.

Με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο ο Σεσκ Φάμπρεγας προσπαθεί να αυξήσει τις πιθανότητες της ομάδας του να σκοράρει, αλλά και να αιφνιδιάσει τον αντίπαλό του. Καινοτόμες ιδέες, τις οποίες ενσωματώνει στον ήδη εξαιρετικό και σύγχρονο τρόπο παιχνιδιού της Κόμο…

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γκιουλέρ: Ο καλύτερος συμπαίκτης του Μπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τη Σάμροκ Ρόβερς

Ελλάδα

|

Category image

Φόρτσα για το «θαύμα!»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Της έριξε άκυρο για χάρη της Άρσεναλ – Ο Σαλιμπά αποκαλύπτει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν αλλάζει το DNA του AEKτζή

ΑΕΚ

|

Category image

Έξω με Ρεάλ ο Ίσακ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ξέρει πώς παίζουμε και θα πρέπει να ανησυχεί»

Ελλάδα

|

Category image

Κιντ για Ίρβινγκ: «Ανυπομονούμε να επιστρέψει»

NBA

|

Category image

«Έδεσε» Σούνιτς η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σλοτ: «Θα υποδεχτώ θερμά τον Αλεξάντερ-Άρνολντ, δεν ξέρω όμως για τους οπαδούς...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μεταγραφικό πλάνο της Γιουνάιτεντ δείχνει πως άλλαξε επίπεδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανάλυση της διαιτησίας στο Total Green - «Δεν είχε καλή απόδοση ο Τεχράνυ» (Τι είπε για τα άλλα ματς)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επαφές της Γουλβς με τον Ο΄Νιλ για την επιστροφή του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Κετσπάγια χάρηκε (και) για τους παίκτες αλλά ξέρει τι έρχεται...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Νεκτάριος Τριάντης: Αυτός είναι ο 22χρονος χαφ που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη