Ο Φαν Ντάικ για τον Άρνολντ: «Εγώ τη ζωή μου κι αυτός τη δική του»!

Όσα κι αν έζησαν παρέα στη Λίβερπουλ, θα είναι ωραίες αναμνήσεις, αλλά όχι λόγοι για να κρατήσουν κάποια ιδιαίτερη σχέση...

Και από τη στιγμή που ο Φαν Ντάικ θέλει αποκλειστικά και μόνο το καλό των «κόκκινων», έχοντας την ευθύνη ως αρχηγός να βγάλει με τους υπόλοιπους την ομάδα του από το αδιέξοδο, δεν θέλει... παρεκτροπές.

Αυτές τις ώρες ο VvD ετοιμάζεται για την επόμενη αποστολή της ομάδας του που είναι το εντός έδρας ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα προσπαθήσει να του περάσει αδιάφορη η επιστροφή του Τρεντ Αλεξάντερ - Άρνολντ στο «Άνφιλντ».

«Αν έχουμε μιλήσει από τη μέρα που έφυγε; Όχι... Εγώ συνεχίζω τη ζωή μου εδώ κι εκείνος συνεχίζει τη δική του στη Μαδρίτη» είπε ο αρχηγός των Πρωταθλητών Αγγλίας για τη νέα συνάντηση με τον μέχρι πριν λίγο καιρό συμπαίκτη του στο λιμάνι.

