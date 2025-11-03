Μπήκε στο μάτι του Παναθηναϊκού ο Ιωάννης Κωστή!

Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ιωάννη Κωστή, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα του Λεβαδειακού.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ενισχύσουν τον ελληνικό τους κορμό και πέρα από τους Τετέι και Παντελίδη, που έχουν ήδη ανακοινωθεί, παρακολουθεί με ενδιαφέρον και την περίπτωση του Ιωάννη Κωστή.

Ο 25χρονος Κύπριος -που θα λάβει ελληνική ταυτότητα- αγωνίζεται στον Λεβαδειακό, έχει κομβικό ρόλο στη μεσαία γραμμή της ομάδας της Βοιωτίας και αποτελεί βασικό «γρανάζι» στην μηχανή του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία μέχρι τώρα λειτουργεί με εξαιρετικό τρόπο στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Ο Κωστή αγωνίζεται στον άξονα, έχοντας την δυνατότητα να παίξει και πίσω από τον επιθετικό αλλά και ως αριστερό εξτρέμ, είναι 15 φορές διεθνής με την Κύπρο και με τον Λεβαδειακό μετρά συνολικά 68 συμμετοχές, με απολογισμό 6 γκολ και 4 ασίστ. Έχει περάσει επίσης από τον Ολυμπιακό (54 συμμετοχές, 13 γκολ, 10 ασίστ με την Β’ Ομάδα), ΑΕΛ (3 συμμετοχές) και Νέα Σαλαμίνα (62 συμμετοχές, 4 γκολ, 2 ασίστ).

Το συμβόλαιό του πάντως ολοκληρώνεται το 2028, κάτι που σημαίνει ότι για να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με την ομάδα του Λεβαδειακού.

Πηγή: sdna.gr