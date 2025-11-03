ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπήκε στο μάτι του Παναθηναϊκού ο Ιωάννης Κωστή!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπήκε στο μάτι του Παναθηναϊκού ο Ιωάννης Κωστή!

Ο Κωστή αποτελεί βασικό «γρανάζι» στη μηχανή του Λεβαδειακού.

Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ιωάννη Κωστή, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα του Λεβαδειακού.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ενισχύσουν τον ελληνικό τους κορμό και πέρα από τους Τετέι και Παντελίδη, που έχουν ήδη ανακοινωθεί, παρακολουθεί με ενδιαφέρον και την περίπτωση του Ιωάννη Κωστή.

Ο 25χρονος Κύπριος -που θα λάβει ελληνική ταυτότητα- αγωνίζεται στον Λεβαδειακό, έχει κομβικό ρόλο στη μεσαία γραμμή της ομάδας της Βοιωτίας και αποτελεί βασικό «γρανάζι» στην μηχανή του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία μέχρι τώρα λειτουργεί με εξαιρετικό τρόπο στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Ο Κωστή αγωνίζεται στον άξονα, έχοντας την δυνατότητα να παίξει και πίσω από τον επιθετικό αλλά και ως αριστερό εξτρέμ, είναι 15 φορές διεθνής με την Κύπρο και με τον Λεβαδειακό μετρά συνολικά 68 συμμετοχές, με απολογισμό 6 γκολ και 4 ασίστ. Έχει περάσει επίσης από τον Ολυμπιακό (54 συμμετοχές, 13 γκολ, 10 ασίστ με την Β’ Ομάδα), ΑΕΛ (3 συμμετοχές) και Νέα Σαλαμίνα (62 συμμετοχές, 4 γκολ, 2 ασίστ).

Το συμβόλαιό του πάντως ολοκληρώνεται το 2028, κάτι που σημαίνει ότι για να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με την ομάδα του Λεβαδειακού.

Πηγή: sdna.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γκιουλέρ: Ο καλύτερος συμπαίκτης του Μπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τη Σάμροκ Ρόβερς

Ελλάδα

|

Category image

Φόρτσα για το «θαύμα!»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Της έριξε άκυρο για χάρη της Άρσεναλ – Ο Σαλιμπά αποκαλύπτει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν αλλάζει το DNA του AEKτζή

ΑΕΚ

|

Category image

Έξω με Ρεάλ ο Ίσακ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ξέρει πώς παίζουμε και θα πρέπει να ανησυχεί»

Ελλάδα

|

Category image

Κιντ για Ίρβινγκ: «Ανυπομονούμε να επιστρέψει»

NBA

|

Category image

«Έδεσε» Σούνιτς η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σλοτ: «Θα υποδεχτώ θερμά τον Αλεξάντερ-Άρνολντ, δεν ξέρω όμως για τους οπαδούς...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μεταγραφικό πλάνο της Γιουνάιτεντ δείχνει πως άλλαξε επίπεδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανάλυση της διαιτησίας στο Total Green - «Δεν είχε καλή απόδοση ο Τεχράνυ» (Τι είπε για τα άλλα ματς)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επαφές της Γουλβς με τον Ο΄Νιλ για την επιστροφή του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Κετσπάγια χάρηκε (και) για τους παίκτες αλλά ξέρει τι έρχεται...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Νεκτάριος Τριάντης: Αυτός είναι ο 22χρονος χαφ που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη