Θρίαμβοι, ανατροπές και τρόπαιο σε… χρόνο μηδέν!

Περίφημα τα πάει η ΑΕΚ σε αυτή τη σειρά των συνεχόμενων αγώνων που έχει στο πρόγραμμά της το τελευταίο διάστημα!

Αφού έκανε όλη την Ευρώπη να παραμιλά με τη μεγάλη νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας στην Αγγλία, συνέχισε με ισοπαλία απέναντι στον ΑΠΟΕΛ στη Λάρνακα και λίγες μέρες αργότερα σήκωσε ψηλά το τρόπαιο του Super Cup κόντρα στην Πάφος FC.

Χθες, με μάγκικο τρόπο, κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς απέναντι στον Απόλλωνα και να «δραπετεύσει» από τη Λεμεσό με σπουδαία νίκη 2-1.

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ έκανε υποδειγματική διαχείριση του ρόστερ σε αυτή τη δύσκολη αγωνιστική περίοδο, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ όχι μόνο να βρίσκεται ένα βήμα από την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Conference League, αλλά και να παραμένει στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα.

