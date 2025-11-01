Τρέλανε κόσμο στο Νησί ο Χάαλαντ: Ντύθηκε Τζόκερ και έκανε βόλτες στο Μάντσεστερ

Μετά από ένα τσουβάλι γκολ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ είπε να σκοράρει και στο… Halloween.

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι μπήκε στο κλίμα των εορτών και με μία απίστευτη μεταμφίεση τρέλανε κόσμο.

Ο Χάαλαντ ντύθηκε Τζόκερ και αποφάσισε να κάνει βόλτες στην πόλη του Μάντσεστερ τρομάζοντας κόσμο. Οι περισσότεροι προσπαθούσαν να τον αποφύγουν, ενώ υπήρχαν και κάποιοι τολμηροί που κατάφεραν να τον αναγνωρίσουν.

Ο ίδιος πάντως φαίνεται να το διασκέδασε περισσότερο απ’ όλους, ανεβάζοντας στα social media του ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από ολόκληρο το βράδυ

Έτσι και αλλιώς ο Έρλινγκ Χάαλαντ δικαιούται μερικές ώρες ξεγνοιασιάς και ελευθερίας, μέσα σε μία σεζόν που μετράει 15 γκολ σε μόλις 12 αναμετρήσεις.

Not your average night out 🎃 New episode is out on YT! 💀https://t.co/X5MoO8XJrU pic.twitter.com/CahSutvyxm — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 31, 2025

