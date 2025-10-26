Τον... χαβά της η πρωτοπόρος Άρσεναλ, πισωγύρισμα και -6 για Σίτι!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Έζε... πλήγωσε την πρώην του, Κρίσταλ Πάλας, και η Άρσεναλ πήρε σπουδαία νίκη κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) για να παραμείνει σε ράγες κορυφής στην Premier League. Επιστροφή στις ήττες για Μάντσεστερ Σίτι και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Την μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει η Άρσεναλ! Η ομάδα του Αρτέτα αποδεικνύει φέτος ότι μπορεί να βρει λύσεις υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, κάτι που έκανε και απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας στο λονδρέζικο ντέρμπι. Το γκολ του... πρώην Αετού, Έζε, ήταν αρκετό για την Άρσεναλ ώστε να φτάσει στη νίκη με 1-0 και να αυξήσει τη διαφορά από τους διώκτες της.

Τα πρώτα τριάντα λεπτά ήταν μάλλον άτονα, με την Πάλας να αμύνεται αποτελεσματικά κρατώντας «κρύο» τον Σάκα. Ενδεικτικό ότι η πρώτη τελική της Άρσεναλ ήρθε 33' από τον Τροσάρ, με τον Χέντερσον να μπλοκάρει. Στο 39', λύθηκε ο Γόρδιος δεσμός! Από το φάουλ του Ράις, ο Γκάμπριελ πήρε την κεφαλιά στρώνοντας την μπάλα στον Έζε που εκτέλεσε με τη μία για το 1-0, πληγώνοντας την παλιά του ομάδα.

Στο δεύτερο μέρος, η Άρσεναλ ήλεγξε το παιχνίδι, ενέτεινε την πίεση της για να βρει ένα δεύτερο γκολ και να «κλειδώσει» το θετικό αποτέλεσμα, αλλά παρότι το... άγγιξε, δεν το βρήκε. Στο 51', ο Γκάμπριελ σημάδεψε το δοκάρι, ενώ στη συνέχεια της φάσης το σουτ του Σάκα κατέληξε για λίγο άουτ. Παρά την οπισθοχώρηση της Άρσεναλ στο τελευταίο μέρος του αγώνα, η Πάλας δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία του Ράγια, με το 1-0 να μένει ως το τέλος. Στο +4 από την δεύτερη (!) Μπόρνμουθ οι Gunnres, στο +6 από τη Σίτι και στο +7 από τη Λίβερπουλ.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά (46' Μοσκέρα), Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (82' Ινκαπιέ), Θουμπιμέντι, Ράις (82' Μερίνο), Σάκα (66' Μαρτινέλι), Έζε (88' Λιούις-Σκέλι), Τροσάρ, Γιόκερες

Κρίσταλ Πάλας (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακορυά, Γκουέχι, Μουνόθ (90+1' Ούτσε), Γουάρτον (90+1' Λερμά), Καμάντα (74' Χιουζ), Μίτσελ (90+1' Σόσα), Σαρ, Πίνο (59' Ενκέτια), Ματετά

«Τρικλοποδιά» της Άστον Βίλα στη Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι ταξίδεψε στο Μπέρμιγχαμ με στόχο να μειώσει την απόστασή της από την κορυφή της Premier League, όμως την είδε να αυξάνεται στους έξι βαθμούς. Μετά από τρεις νίκες, οι Citizens πραγματοποίησαν κακή, για τα δεδομένα τους, εμφάνιση και γονάτισαν προ της Άστον Βίλα (1-0), μένοντας στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Σπουδαία νίκη για τους Villans, που με το τέταρτο σερί τρίποντό τους σκαρφάλωσαν στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι μπόρεσε να σπάσει τον αναγνωριστικό ρυθμό του παιχνιδιού με τον καλύτερο τρόπο, με γκολ. Στο 19ο λεπτό, η μπάλα έπεσε στα πόδια του Κας κι αυτός με φανταστικό σουτ με το αριστερό λίγο έξω από την περιοχή άφησε... άγαλμα τον Ντοναρούμα και άνοιξε το σκορ.

Η Σίτι πίεσε, έψαξε την αντίδρασή της και η αλήθεια είναι πως έφτασε κοντά στο να τη βρει άμεσα αλλά ο Μαρτίνες είπε δύσκολα «όχι» στον Χάαλαντ στο 22'.

Και η Βίλα είχε τις δικές της στιγμές και μπορεί να μην τις εκμεταλλεύτηκε όμως προστάτευσε άψογα το προβάδισμά της απέναντι σε μια Σίτι που βασανίστηκε από έλλειψη ιδεών και εμπνεύσεων και δεν μπόρεσε να πάρει τίποτα από το ματς.

«Βύθισε» τη Νότιγχαμ η ακάθεκτη Μπόρνμουθ

Η μια ζει το όνειρό της φέτος, η άλλη έναν εφιάλτη. Η Μπόρνμουθ δεν... σκαμπάζει τίποτα φέτος και έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική της πορεία, υποχρεώνοντας τη Νότιγχαμ στην ήττα, την πρώτη στην εποχή Ντάις, λίγες ημέρες μετά την ευρωπαϊκή νίκη επί της Πόρτο. Έτσι, οι Cherries ανέβηκαν στη 2η θέση της Premier League και στο -4 από την κορυφή, ενώ οι Reds με την πέμπτη τους διαδοχική ήττα στο πρωτάθλημα παρέμειναν στην επικίνδυνη ζώνη του πρωταθλήματος.

Ανώτερη ήταν η ομάδα του Ιραόλα που φρόντισε να... ξεμπερδέψει από το πρώτο μέρος και στη συνέχεια να διαχειριστεί ιδανικά το υπέρ της σκορ. Οι Τάβερνιε (25') με τρομερή απευθείας εκτέλεση κόρνερ και Κρούπι (40') ήταν αυτοί που «πλήγωσαν» τη Νότιγχαμ και έκριναν χάρισαν το τρίποντο στην Μπόρνμουθ.

Η Μπέρνλι «τέζαρε» στο 90+5' τη Γουλβς

Η νίκη αγνοείται από την αρχή της σεζόν για τη Γουλβς του Βίτορ Περέιρα, με το... σερί να μην «σπάει» ούτε απέναντι στην Μπέρνλι! Οι Λύκοι ηττήθηκαν στο «Μολινό» με 2-3 και παρέμειναν στον πάτο της βαθμολογίας με μόλις δύο βαθμούς, ενώ οι Clarets πήραν μεγάλη «ανάσα» στη μάχη της παραμονής. Με δύο γκολ του Φλέμινγκ (14', 30') η Μπέρνλι πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα, αλλά η Γουλβς κατάφερε να φέρει στα ίσα το παιχνίδι πριν το ημίχρονο με το πέναλτι του Λάρσεν και την κεφαλιά του Μουνέτσι. Ωστόσο, η... παγωμάρα ήρθε -ακόμη μία φορά- στις καθυστερήσεις, όταν ο Φόρεστ σκόραρε χαρίζοντας τη νίκη στην Μπέρνλι, «βυθίζοντας» τη Γουλβς...

