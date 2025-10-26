Οι ενδεκάδες στο Ακρίτας - Ομόνοια Αραδίππου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε ποιους επέλεξαν οι προπονητές του Ακρίτα Χλώρακας και της Ομόνοιας Αραδίππου, Αλέξης Γαρπόζης και Μαρίνος Σατσιάς αντίστοιχα, ενόψει του αγώνα που αρχίζει στις 17:00 στο «Στέλιος Κυριακίδης».
Η ενδεκάδα του Ακρίτα: Περντρέου, Κάμπλαν, Ζάμπελιν, Άντονι, Ιωάννου, Ζήνωνος, Τάφερτσχοφερ, Αθανασίου, Μπάρι, Κάστρο, Ρομό.
Η ενδεκάδα της Ομόνοιας Αραδίππου: Κόστιτς, Αντωνίου, Φαν Μιούλεμ, Ντάνι Ενρίκες, Ρινγκ, Χαβέλκα, Πολυκάρπου, Μουαντίπ, Ρίτσαρντ, Ζορζίνιο, Ποντικός.