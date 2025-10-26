Οφείλουν να τα σέβονται διπλά

Ένα πράγμα μας έχει διδάξει το παρελθόν στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ότι θα πρέπει να απλώνεις το χέρι σου μέχρι εκεί που φτάνει και όχι να λειτουργείς με αλαζονεία, μη υπολογίζοντας τις συνέπειες που θα προκύψουν στην πορεία.

Δυστυχώς πολλά είναι τα σωματεία που την έχουν «πληρώσει» και θα ταλαιπωρηθούν και άλλο με το πέρασμα του χρόνου.

Και στην ιδέα να χαθεί μία ολόκληρη ιστορία, ο κόσμος βγαίνει μπροστά για να σώσει ό,τι σώζεται. Οφείλουν όμως αυτοί που είναι τώρα στο πηδάλιο, του κάθε συλλόγου, να σέβονται αυτά τα χρήματα διπλά και να μην κάνουν χειρότερα λάθη...

Χ.Χ