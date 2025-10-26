ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ντεμπούτο για Μπενίτεθ - Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού
Οι πρώτες εικόνες του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Χειροκροτήθηκε ο Ισπανός τεχνικός πριν τη σέντρα με τον Αστέρα Aktor.
Η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ είναι γεγονός στον Παναθηναϊκό.
Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο ματς με τον Αστέρα Aktor. Ο έμπειρος προπονητής πριν τη σέντρα αποθεώθηκε από τον κόσμο και ο ίδιος ανταπέδωσε με χειροκρότημα.
