Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα του Τιμούρ κόντρα στον Άρη

Με στόχο την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, η Ανόρθωση υποδέχεται στο «Α. Παπαδόπουλος» τον Άρη για την 8η αγωνιστική.

Ο προπονητής της «Κυρίας» Τιμούρ Κετσπάγια προχώρησε σε δύο αλλαγές εν συγκρίσει με τον αγώνα με τον Ακρίτα, καθώς οι Κίκο και Αμποάγκι πήραν τις θέσεις των Σατίν και Πίτι Ροντρίγκες.

Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης: Παναγή, Σεργίου, Μπέργκστρομ, Φουρτάδο, Κίκο, Αρτυματάς, Σένσι, Αμποάγκι, Σόσα, Μπεζούς, Βούκιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ρόγκιτς, Ραμίρες, Θεοδώρου, Σίλβα, Παρούτης, Κις, Κάκτας, Ροντρίγκες, Σατίν, Καραμανώλης, Ηλία, Χρυσοστόμου.