Στην Αλβανία... για την άνοδο η Εθνική Γυναικών

Στα Τίρανα μεταβαίνει σήμερα η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών ενόψει του επαναληπτικού αγώνα με την αντίστοιχη της Αλβανίας την ερχόμενη Τρίτη για τα play-offs του UEFA Women's Nations League.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 28 Οκτωβρίου στο «Arena Kombëtare», ώρα 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του ΡΙΚ.

Όπως δήλωσε από την πρώτη στιγμή της μεγάλης ανατροπής με το 3-2 στο Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης, τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο και με το ίδιο πάθος θα κυνηγήσουμε και στο δεύτερο παιχνίδι το αποτέλεσμα που θα μας εξασφαλίσει εισιτήριο ανόδου στη Β’ Κατηγορία της UEFA.

Η ομάδα μας πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση στην Κύπρο το απόγευμα του Σαββάτου και θα ολοκληρώσει τον κύκλο της προετοιμασίας το απόγευμα της Δευτέρας στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Μαρία Ματθαίου, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Ιωάννα Χαννύ, Άντρη Βιολάρη, Μαρία Παναγιώτου, Ειρήνη Μιχαήλ, Στέφι Χάρτυ, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Έλενα Αριστοδήμου, Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Βικτώρια Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ, Στυλιάνα Ασπράκη, Μαρία Ζαμανή, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Χαρίκλεια Κώστα, Ναταλία Σόλωνος.