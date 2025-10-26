ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μπλόκαρε» την επιστροφή του Μπόατενγκ μετά τις αντιδράσεις του κόσμου

Η Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε ότι ο Ζερόμ Μπόατενγκ δε θα επιστρέψει στην ομάδα για να εκπαιδευτεί στην προπονητική, μετά τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων.

Η επιστροφή του Ζερόμ Μπόατενγκ στη Μπάγερν Μονάχου για την προπονητική του εκπαίδευση ακυρώθηκε μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των φιλάθλων των Βαυαρών.

Η πρόταση του προπονητή Βενσάν Κομπάνι να συμμετάσχει σε μερικές προπονήσεις ως κόουτς προκάλεσε την κατακραυγή των οπαδών, λόγω προηγούμενης απόφασης του Δικαστηρίου του Μονάχου το 2024, που τον βρήκε ένοχο για προμελετημένη σωματική βλάβη απέναντι στην πρώην σύντροφό του. Μετά την καταδίκη και το πρόστιμο που του επεβλήθη, οι οπαδοί θεώρησαν εντελώς ακατάλληλη τη συνεργασία του με τον σύλλογο και ζήτησαν την άμεση ανάκληση της απόφασης.

Οι διαμαρτυρίες κορυφώθηκαν στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Ντόρτμουντ, με τους οπαδούς να αναρτούν πανό κατά της απόφασης του κλαμπ, ενώ και στον αγώνα με την Μπριζ υπήρχαν μηνύματα κατά της ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία σαφώς «φωτογράφιζαν» τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μετά το πρόσφατο ματς με τη Γκλάντμπαχ, η Μπάγερν ανακοίνωσε ότι ο Μποατενγκ δεν θα συμμετάσχει στις προπονήσεις. Στην ανακοίνωση, ο σύλλογος τόνισε πως ο ίδιος 37χρονος δεν ήθελε να προκαλέσει ζημιά στο κλαμπ λόγω της αντιπαράθεσης που είχε δημιουργηθεί.

Ο Γερμανός από την πλευρά του ευχαρίστησε τη διοίκηση και τον Κομπάνι για την εμπιστοσύνη, δηλώνοντας πως θα επικεντρωθεί στις προσωπικές του προπονητικές σπουδές.

