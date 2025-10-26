Κύπρος και Κόντης

Μπορεί να έμεινε λίγο χρονικό διάστημα στον Παναθηναϊκό ο Χρίστος Κόντης, με τους πράσινους να πορεύονται πλέον με τον Ράφα Μπενίτεθ, όμως δεν αποχώρησε ως αποτυχημένος. Αν μη τι άλλο έδωσε... ταυτότητα στους πράσινους, διορθώνοντας πολλές ατέλειες που είχε το τριφύλλι με τον Βιτόρια.

Αποχώρησε και πλέον αναζητά το νέο του βήμα. Πιθανότατα το όνομά του θα παίξει και για την Κύπρο, σε περίπτωση που μεγάλες ομάδες αναζητήσουν προπονητή. Γιατί κάποιες από αυτές θα ήθελε να τις κοουτσάρει.

Άλλωστε, έζησε χρόνια στο νησί μας, όντας παίκτης του ΑΠΟΕΛ, και ξέρει καλά και το πρωτάθλημά μας και τη δυναμική του.

Κρίστοφερ