Η ενδεκάδα του Άρη στο «Α. Παπαδόπουλος»

Το διπλό που θα τον ανεβάσει (ενδεχομένως προσωρινά) στην κορυφή της βαθμολογίας και θα του επιτρέψει να εκμεταλλευτεί τα όποια αποτελέσματα των ντέρμπι της Δευτέρας διεκδικεί ο Άρης στο εκτός έδρας παιχνίδι του με την Ανόρθωση.

Ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού Αρτσιόμ Ράτζκοφ προέβη σε μία αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Συγκεκριμένα ο Καλούλου πήρε τη θέση του Γιαγκό.

Η ενδεκάδα του Άρη: Φοδέρινχαμ, Καλούλου, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Κορέια, Χαραλάμπους, Νίκολιτς, Μοντνόρ, Μαγιαμπέλα, Γκομίς, Κβιλιτάια.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Βανά, Σωφρονίου, Μουσούντα, Μπουράν, Σανέ, Γιαγκό, Κοβαλένκο, Γκάουσταντ, ΜακΚόσλαντ, Θεοδοσίου, Κακουλλής, Εφαγκέ.