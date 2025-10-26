Η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε πότε θα φτάσει ο Κριστιάνο τα 1.000 γκολ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να γράφει ιστορία, ακόμα και στα 40 του χρόνια. Μετά το πρόσφατο γκολ του απέναντι στην Αλ Χαζμ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε τα 950 σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Βρίσκεται επομένως 50 γκολ μακριά από το αδιανόητο ρεκόρ των 1.000 τερμάτων, κάτι που κανένας ποδοσφαιριστής στην ιστορία δεν έχει πετύχει.

Στη φετινή σεζόν ο Ρονάλντο μετρά 33 γκολ σε 39 αγώνες με την Αλ Νασρ, με εντυπωσιακό μέσο όρο 0.85 γκολ ανά ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Αν προσθέσουμε και τις εμφανίσεις του με την εθνική Πορτογαλίας, ο συνολικός ρυθμός του κυμαίνεται στα 0.8-0.9 γκολ ανά αγώνα.

Μέσα στο 2025, μέχρι στιγμής, έχει σκοράρει 39 γκολ σε 47 παιχνίδια, με μέσο όρο 0.83. Από το 2010 και μετά, ο ίδιος έχει κατά μέσο όρο πάνω από 50 γκολ τον χρόνο, με ελάχιστες σεζόν αυτά να πέφτουν κάτω από τα 39.

Τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη

Με βάση αυτά τα δεδομένα και τον ρυθμό του, η τεχνητή νοημοσύνη υπολογίζει πως ο Πορτογάλος θα χρειαστεί περίπου 59 αγώνες για να βρει τα 50 επόμενα τέρματα που χρειάζεται ώστε να φτάσει το ασύλληπτο νούμερο των 1.000. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου έξι μήνες αγωνιστικής δράσης, κάτι που σημαίνει πως το ιστορικό επίτευγμά του αναμένεται τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2026.

Αν όμως ακολουθήσουμε μία πιο συντηρητική εκτίμηση, με ρυθμό 50 γκολ τον χρόνο, τότε ο Ρονάλντο θα μπορούσε να φτάσει τα 1.000 μέχρι τον Οκτώβριο του 2026.

gazzetta.gr