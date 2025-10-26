«Καρέ» αλλαγών από Μαρτίνς στην ενδεκάδα της ΑΕΛ

Την επιστροφή στις επιτυχίες και την τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα ψάχνει η ΑΕΛ στο εντός έδρας παιχνίδι της με την Κρασάβα ΕΝΥ για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με τέσσερις αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς σε σχέση με την ήττα από τον Άρη, καθώς Φιλιώτης, Στεφάνοβιτς, Μακρής και Φορεστιέρι πήραν τις θέσεις των Κονσεϊσάο (τιμωρημένος), Φραντζή, Νατέλ και Φεριέρ (τραυματίας).

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Οτσόα, Φιλιώτης, Στεφάνοβιτς, Κέλερ, Ιμανισίμουε, Ζντραφκόφσκι, Μιλοσάβλιεβιτς, Γκλάβσιτς, Σινγκ, Μακρής, Φορεστιέρι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Νεοφυτίδης, Κυριάκου, Φραντζής Τομάλα, Παπαφώτης, Ζράντι, Χριστοδούλου, Μπογκντάν, Νατέλ, Ζόκε, Γουίλερ, Παναγή.