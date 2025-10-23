Τόσο έπεσε το μισθολόγιο του ΑΠΟΕΛ

Στις τοποθετήσεις του ο Πρόδρομος Πετρίδης αναφέρθηκε πως η διοίκηση δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια.

Και πως εδώ και καιρό έχουν γίνει κινήσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Αποκάλυψε πως το μισθολόγιο έχει μειωθεί κατά 29%.

«Εδώ και οκτώ μήνες έχουμε ακούσει πολλά. Έχει δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό ρόστερ. Έχει μειωθεί το μισθολόγιο στο 29%. Δεν αφήνουμε σε καμία περίπτωση την ομάδα εκτεθειμένη. Ζητούμε από τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα. Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να βρεθεί μία λύση στο οικονομικό», σχολίασε.