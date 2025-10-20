Η ομαδάρα του Κωστή και η δήλωση που δείχνει τον χαρακτήρα του

Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε στο γήπεδο για να αμυνθεί στον χθεσινό αγώνα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ και να «κλέψει» τον βαθμό της ισοπαλίας. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από τα πρώτα λεπτά του αγώνα στο ΓΣΠ, όχι μόνο από τα δύο γκολ που πέτυχε, αλλά και από τη συνολική του παρουσία.

Παρά το γεγονός ότι οι μυαοπράσινοι δεν άντεξαν στην πίεση και δέχτηκαν δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, ο Γιώργος Κωστή κερδίζει τα εύσημα για τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία που εμφύσησε στην ομάδα του απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Πίσω από αυτή την ομάδα, με το μικρότερο ίσως μπάτζετ της κατηγορίας, βρίσκεται ο Έλλαδίτης προπονητής που κατάφερε να «χτίσει» μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο και κοιτάζει στα μάτια τον αντίπαλο.

Η δε δήλωσή του, ότι ίσως βιάστηκε με τις αλλαγές, αποδεικνύει έναν προπονητή που αναλαμβάνει την ευθύνη και δεν αποφεύγει τις δυσκολίες. Και όλα αυτά μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση και ένα αποτέλεσμα που δεν αφήνει περιθώρια για αρκετή κριτική.

Το γεγονός ότι αναφέρθηκε και στον ΑΠΟΕΛ, λέγοντας πως νιώθει ευλογημένος που δούλεψε πέντε χρόνια στους γαλαζοκίτρινους, δείχνει έναν άνθρωπο που εκτιμά και δεν ξεχνά.

Α.