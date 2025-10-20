ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ομαδάρα του Κωστή και η δήλωση που δείχνει τον χαρακτήρα του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ομαδάρα του Κωστή και η δήλωση που δείχνει τον χαρακτήρα του

Ο ελλαδίτης «έχτισε» μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις.

Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε στο γήπεδο για να αμυνθεί στον χθεσινό αγώνα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ και να «κλέψει» τον βαθμό της ισοπαλίας. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από τα πρώτα λεπτά του αγώνα στο ΓΣΠ, όχι μόνο από τα δύο γκολ που πέτυχε, αλλά και από τη συνολική του παρουσία.

Παρά το γεγονός ότι οι μυαοπράσινοι δεν άντεξαν στην πίεση και δέχτηκαν δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, ο Γιώργος Κωστή κερδίζει τα εύσημα για τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία που εμφύσησε στην ομάδα του απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Πίσω από αυτή την ομάδα, με το μικρότερο ίσως  μπάτζετ της κατηγορίας, βρίσκεται ο Έλλαδίτης προπονητής που κατάφερε να «χτίσει» μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο και κοιτάζει στα μάτια τον αντίπαλο.

Η δε δήλωσή του, ότι ίσως βιάστηκε με τις αλλαγές, αποδεικνύει έναν προπονητή που αναλαμβάνει την ευθύνη και δεν αποφεύγει τις δυσκολίες. Και όλα αυτά μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση και ένα αποτέλεσμα που δεν αφήνει περιθώρια για αρκετή κριτική.

Το γεγονός ότι αναφέρθηκε και στον ΑΠΟΕΛ, λέγοντας πως νιώθει ευλογημένος που δούλεψε πέντε χρόνια στους γαλαζοκίτρινους, δείχνει έναν άνθρωπο που εκτιμά και δεν ξεχνά.

Α.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πετρούνιας: «Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ούτε ο Φανγκέιρο έφερε τη χαρά...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Άρνε Σλοτ: Δεν είμαστε μια ομάδα που «πέφτει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Υποψήφιοι οι Ντανιέλε Πράντε και Τίτο Μπλάνκο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Με πίστη, ενότητα και συνέπεια, συνεχίζουμε να γράφουμε την ιστορία της ΑΕΚ»

ΑΕΚ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε - Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία η Πάφος στο «Almaty Ortalyk Stadion»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάει να γίνει συνήθεια το 4-0

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οριστικό: Ο Σον Ντάις αναλαμβάνει τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέχρι το 2027!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα: «Η Μπαρτσελόνα δεν θα κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΝΒΑ 2025/26: 165 δισ. δολάρια αξίζουν οι 30 ομάδες!

NBA

|

Category image

Καρσέδο: «Πρόκληση η Καϊράτ – Να δείξουμε πόσο μεγαλώσαμε στην Ευρώπη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η σύντομη εποχή Ποστέκογλου στη Φόρεστ: Πώς και γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον τελείωσε μετά από 39 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: Περίπλοκη η κατάσταση στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην έξοδο από τη Γιουβέντους ο Τούντορ, αυτοί είναι οι τρεις υποψήφιοι αντικαταστάτες του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη