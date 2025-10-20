ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλλος Μπεργκ, άλλη Ομόνοια!

Άλλος Μπεργκ, άλλη Ομόνοια!

Ίσως κάποια στιγμή να πρέπει να ρωτηθεί ο Μπεργκ για τη τακτική του προσέγγιση.

Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, φυσικά, καθώς έχουν περάσει μόλις επτά αγωνιστικές στη Cyprus League by Stoiximan. Ωστόσο, με βάση όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, διακρίνουμε μια διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία από τον Χένινγκ Μπεργκ σε σχέση με την πρώτη του θητεία στο «τριφύλλι».

Συγκεκριμένα, παρατηρείται μια πιο επιθετική τακτική, με μια ομάδα που επιτίθεται ποικιλοτρόπως και δημιουργεί συχνά κινδύνους, είτε από τα πλάγια, είτε από τον άξονα. Αυτό έκανε και προχθές απέναντι στη Freedom24 Krassava Ε.Ν.Υ. Παρότι άργησε να ξεκλειδώσει την άμυνα των νεοφώτιστων, η Ομόνοια δημιουργούσε ευκαιρίες… από τα αποδυτήρια.

Σε επτά αγώνες, οι «πράσινοι» πέτυχαν 17 γκολ και δέχθηκαν μόλις τρία, κάτι που δείχνει εντυπωσιακή ισορροπία για μια ομάδα που στοχεύει στον τίτλο.

Πού οφείλεται αυτό; Στην αλλαγή προσέγγισης του Νορβηγού; Στο διαφορετικό ρόστερ που έχει πλέον στα χέρια του; Ίσως, κάποια στιγμή, να πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος ο Μπεργκ για την στροφή στην στρατηγική του.

Α.

