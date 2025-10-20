ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτιμούν ότι βρήκαν «συνεργάτες» και όχι τους εκτελεστές του Σταύρου Δημοσθένους

Δημοσιευτηκε:

Εκτιμούν ότι βρήκαν «συνεργάτες» και όχι τους εκτελεστές του Σταύρου Δημοσθένους

Εντός της ημέρας αναμένονται τα αποτελέσματα επιστημονικών αναλύσεων DNA από διάφορα τεκμήρια.

Με εντατικούς ρυθμούς και έχοντας συνεχώς έστω και κάποια μικρή εξέλιξη, συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Η Αστυνομία προχώρησε το βράδυ της Κυριακής στη σύλληψη τριών ακόμα προσώπων, ανεβάζοντας τον αριθμό των συλλήψεων στις τέσσερις. Πρόκειται για έναν 58χρονο και ένα 39χρονο και οι δύο Ελληνοκύπριοι από τη Λευκωσία καθώς και ένα 30χρονο Ελλαδίτη ομογενή που ζει στη Λεμεσό. Ταυτόχρονα, εξαιρετικά σημαντική θεωρείται και η «έφοδος» της Αστυνομίας στις Κεντρικές Φυλακές και συγκεκριμένα στο κελί ενός βαρυποινίτη και ενός υπόδικου που βρίσκεται στον «κύκλο» του βαρυποινίτη. Αν και δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε μεμπτό στις Κεντρικές, είναι μία ένδειξη για την κατεύθυνση που ακολουθούν οι έρευνες.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Πολίτης», στην Αστυνομία εκτιμούν ότι οι τέσσερις ύποπτοι δεν είναι οι εκτελεστές της δολοφονίας, αλλά πρόσωπα που βοήθησαν σε «περιφερειακές» δουλειές που σχετίζονται με την εξασφάλιση διαφόρων σημαντικών ζητημάτων για την εκτέλεση του σχεδίου δολοφονίας, όπως για παράδειγμα προμήθευσαν με τα οχήματα και τη μοτοσικλέτα. Όμως, ταυτόχρονα υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι πρώτες αυτές τέσσερις συλλήψεις υπό κάποιες προϋποθέσεις οδηγήσουν στους εκτελεστές και γιατί όχι και στους ηθικούς αυτουργούς. Έτσι εξηγείται και η επίσημη δήλωση από πλευράς Αστυνομίας και της Εκπροσώπου Τύπου Κυριακής Λαμπριανίδου ότι: «Αυτές οι συλλήψεις δεν είναι το τέλος, αλλά πιθανόν η αρχή. Γι’ αυτό θα είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με την ουσία και τα πιθανά κίνητρα πίσω από αυτή την εγκληματική πράξη».  

Εντός της ημέρας αναμένονται πάντως και τα αποτελέσματα επιστημονικών αναλύσεων DNA από διάφορα τεκμήρια και ειδικά από το καπέλο που βρέθηκε στη σκηνή καθώς και από τη μοτοσικλέτα.

Οι τρεις νέοι συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο συνδέονται με τη μοτοσικλέτα ενώ για τον 3ο υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα που αναμένεται να αποκαλυφθούν ενώπιον του Δικαστηρίου. Και για τα τρία πρόσωπα έγιναν έρευνες και στις οικίες τους όπου παραλήφθηκαν κάποια τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις, μεταξύ αυτών και κινητά τηλέφωνα τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Η διαδικασία για το αίτημα προσωποκράτησης τους θα γίνει στις 11:00.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πετρούνιας: «Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ούτε ο Φανγκέιρο έφερε τη χαρά...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Άρνε Σλοτ: Δεν είμαστε μια ομάδα που «πέφτει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Υποψήφιοι οι Ντανιέλε Πράντε και Τίτο Μπλάνκο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Με πίστη, ενότητα και συνέπεια, συνεχίζουμε να γράφουμε την ιστορία της ΑΕΚ»

ΑΕΚ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε - Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία η Πάφος στο «Almaty Ortalyk Stadion»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάει να γίνει συνήθεια το 4-0

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οριστικό: Ο Σον Ντάις αναλαμβάνει τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέχρι το 2027!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα: «Η Μπαρτσελόνα δεν θα κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΝΒΑ 2025/26: 165 δισ. δολάρια αξίζουν οι 30 ομάδες!

NBA

|

Category image

Καρσέδο: «Πρόκληση η Καϊράτ – Να δείξουμε πόσο μεγαλώσαμε στην Ευρώπη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η σύντομη εποχή Ποστέκογλου στη Φόρεστ: Πώς και γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον τελείωσε μετά από 39 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: Περίπλοκη η κατάσταση στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην έξοδο από τη Γιουβέντους ο Τούντορ, αυτοί είναι οι τρεις υποψήφιοι αντικαταστάτες του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη