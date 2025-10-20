Εκτιμούν ότι βρήκαν «συνεργάτες» και όχι τους εκτελεστές του Σταύρου Δημοσθένους

Με εντατικούς ρυθμούς και έχοντας συνεχώς έστω και κάποια μικρή εξέλιξη, συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Η Αστυνομία προχώρησε το βράδυ της Κυριακής στη σύλληψη τριών ακόμα προσώπων, ανεβάζοντας τον αριθμό των συλλήψεων στις τέσσερις. Πρόκειται για έναν 58χρονο και ένα 39χρονο και οι δύο Ελληνοκύπριοι από τη Λευκωσία καθώς και ένα 30χρονο Ελλαδίτη ομογενή που ζει στη Λεμεσό. Ταυτόχρονα, εξαιρετικά σημαντική θεωρείται και η «έφοδος» της Αστυνομίας στις Κεντρικές Φυλακές και συγκεκριμένα στο κελί ενός βαρυποινίτη και ενός υπόδικου που βρίσκεται στον «κύκλο» του βαρυποινίτη. Αν και δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε μεμπτό στις Κεντρικές, είναι μία ένδειξη για την κατεύθυνση που ακολουθούν οι έρευνες.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Πολίτης», στην Αστυνομία εκτιμούν ότι οι τέσσερις ύποπτοι δεν είναι οι εκτελεστές της δολοφονίας, αλλά πρόσωπα που βοήθησαν σε «περιφερειακές» δουλειές που σχετίζονται με την εξασφάλιση διαφόρων σημαντικών ζητημάτων για την εκτέλεση του σχεδίου δολοφονίας, όπως για παράδειγμα προμήθευσαν με τα οχήματα και τη μοτοσικλέτα. Όμως, ταυτόχρονα υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι πρώτες αυτές τέσσερις συλλήψεις υπό κάποιες προϋποθέσεις οδηγήσουν στους εκτελεστές και γιατί όχι και στους ηθικούς αυτουργούς. Έτσι εξηγείται και η επίσημη δήλωση από πλευράς Αστυνομίας και της Εκπροσώπου Τύπου Κυριακής Λαμπριανίδου ότι: «Αυτές οι συλλήψεις δεν είναι το τέλος, αλλά πιθανόν η αρχή. Γι’ αυτό θα είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με την ουσία και τα πιθανά κίνητρα πίσω από αυτή την εγκληματική πράξη».

Εντός της ημέρας αναμένονται πάντως και τα αποτελέσματα επιστημονικών αναλύσεων DNA από διάφορα τεκμήρια και ειδικά από το καπέλο που βρέθηκε στη σκηνή καθώς και από τη μοτοσικλέτα.

Οι τρεις νέοι συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο συνδέονται με τη μοτοσικλέτα ενώ για τον 3ο υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα που αναμένεται να αποκαλυφθούν ενώπιον του Δικαστηρίου. Και για τα τρία πρόσωπα έγιναν έρευνες και στις οικίες τους όπου παραλήφθηκαν κάποια τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις, μεταξύ αυτών και κινητά τηλέφωνα τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Η διαδικασία για το αίτημα προσωποκράτησης τους θα γίνει στις 11:00.