Σκηνές ντροπής στο ΑΕΛ-Ολυμπιακός: Ύβρεις, ρατσισμός και ιπτάμενα μπουκάλια!

Ρατσιστικά σχόλια, ύβρεις και επίθεση με μπουκάλι σε ανήλικο παίκτη στο ΑΕΛ-Ολυμπιακός Κ19. Καταδίκη από την ΑΕΛ, καταγραφή από παρατηρητή της Super League.

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στο γήπεδο της Τερψιθέας Λάρισας, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΑΕΛ-Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα υποδομών, όπως αποκαλύπτει το ΑΠΕ -ΜΠΕ. Αντί για γιορτή του ποδοσφαίρου, το ματς μετατράπηκε σε σκηνικό ντροπής, με ανήλικους ποδοσφαιριστές να γίνονται στόχος χυδαίων επιθέσεων.

Μερίδα θεατών -πιθανόν και γονείς παικτών της ΑΕΛ- εξαπέλυσε υβριστικό και ρατσιστικό παραλήρημα κατά των 17χρονων και 18χρονων παικτών του Ολυμπιακού. Ένα μπουκάλι εκτοξεύθηκε προς τον Έρικ Χάμζα, περνώντας δίπλα από το κεφάλι του, ενώ ο παρατηρητής της Super League κατέγραψε τα περιστατικά, με έμφαση στα ρατσιστικά σχόλια.

Η ΑΕΛ προσπάθησε να περιορίσει την κατάσταση, στέλνοντας προπονητές στην κερκίδα στο δεύτερο ημίχρονο. Η διοίκηση καταδίκασε τα γεγονότα, ενώ ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα παράπονο από τη στάση των «βυσσινί». Ωστόσο, η ανάγκη για άμεση και αυστηρή αντίδραση απέναντι σε όσους εκφράζουν οπαδικό μίσος απέναντι σε παιδιά είναι επιτακτική.

Και όλα αυτά, ενώ οι παίκτες του Σπύρου Πλακιά έκαναν παλικαρίσια εμφάνιση, επιστρέφοντας από το 0-2 και ισοφαρίζοντας σε 2-2 με παίκτη λιγότερο από το 23ο λεπτό. Ξεχώρισαν οι Μπαργιώτας, Παπαδημητρίου, Δημηνίκος, Μπρισίμης και ο Βαρσάμης, που προπονείται με την πρώτη ομάδα. Από τον Ολυμπιακό, οι Χάμζα, Κολκοκοτρώνης και Φράγκος άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις.

 

 

 

Διαβαστε ακομη