ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Ο Τίτο Μπλάνκο υποψήφιος για τεχνικός διευθυντής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός: Ο Τίτο Μπλάνκο υποψήφιος για τεχνικός διευθυντής

Παναθηναϊκός: Ο Τίτο Μπλάνκο υποψήφιος για τεχνικός διευθυντής.

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν στον Παναθηναϊκό για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, στο πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών που γίνονται σε όλο το τμήμα, είναι αυτή του Τίτο Μπλάνκο.

Ο 54χρονος Ισπανός εργάζεται αυτή την περίοδο ως υπεύθυνος των αναπτυξιακών ομάδων του ισπανικού ποδοσφαίρου. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως τεχνικός διευθυντής στη Λεβάντε (2016-2019), ως σύμβουλος διοίκησης στην Αλαβές (2021-2022) και ως αθλητικός διευθυντής στην Οβιέδο (2022-2023) πριν υπογράψει με την ισπανική ομοσπονδία.

Το προφίλ του ταιριάζει με αυτό του Ράφα Μπενίτεθ, που είναι προ των πυλών του Παναθηναϊκού για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. O 65χρονος Ισπανός προπονητής έχει ήδη συμφωνήσει και αναλαμβάνει τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά του.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τεχνική, εμπειρία, οξυδέρκεια - Η Ομόνοια έχει ξανά τον Γιόβετιτς της!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν σκέφτεται Ρεάλ ο Φλικ: Η Μπαρτσελόνα κατεβαίνει με ισχυρή ενδεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης δεν αστειεύεται

ΑΡΗΣ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Γουέστ Χαμ - Μπρέντφορντ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χάος στο Τελ Αβίβ: Ο Λοΐζου είδε το ντέρμπι να καταρρέει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιταλία: Νεκρός οδηγός πούλμαν σε επεισόδια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκ νέου προβληματισμός...

ΑΕΛ

|

Category image

Κάραγκερ: Ο Σαλάχ δεν πρέπει πλέον να είναι μόνιμα βασικός στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O θρίαμβος του Φερστάπεν στο Όστιν φούντωσε τη μάχη για τον παγκόσμιο πρωταθλητή

AUTO MOTO

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ο Τίτο Μπλάνκο υποψήφιος για τεχνικός διευθυντής

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: 600 εισιτήρια για Λωζάνη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σκηνές ντροπής στο ΑΕΛ-Ολυμπιακός: Ύβρεις, ρατσισμός και ιπτάμενα μπουκάλια!

Ελλάδα

|

Category image

Εκτιμούν ότι βρήκαν «συνεργάτες» και όχι τους εκτελεστές του Σταύρου Δημοσθένους

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ένας ΑΠΟΕΛ χωρίς έμπνευση, αλλά με πάγκο που «μίλησε»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Μαέ: «Στο ημίχρονο είπαμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη