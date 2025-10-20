Παναθηναϊκός: Ο Τίτο Μπλάνκο υποψήφιος για τεχνικός διευθυντής
Παναθηναϊκός: Ο Τίτο Μπλάνκο υποψήφιος για τεχνικός διευθυντής.
Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν στον Παναθηναϊκό για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, στο πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών που γίνονται σε όλο το τμήμα, είναι αυτή του Τίτο Μπλάνκο.
Ο 54χρονος Ισπανός εργάζεται αυτή την περίοδο ως υπεύθυνος των αναπτυξιακών ομάδων του ισπανικού ποδοσφαίρου. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως τεχνικός διευθυντής στη Λεβάντε (2016-2019), ως σύμβουλος διοίκησης στην Αλαβές (2021-2022) και ως αθλητικός διευθυντής στην Οβιέδο (2022-2023) πριν υπογράψει με την ισπανική ομοσπονδία.
Το προφίλ του ταιριάζει με αυτό του Ράφα Μπενίτεθ, που είναι προ των πυλών του Παναθηναϊκού για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. O 65χρονος Ισπανός προπονητής έχει ήδη συμφωνήσει και αναλαμβάνει τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά του.
