Επίσημο: Ο Γκρέιαμ Πότερ ανέλαβε την Εθνική Σουηδίας!

Ο Γκρέιαμ Πότερ είναι και επίσημα ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Σουηδίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (SvFF). Ο Άγγλος τεχνικός αναλαμβάνει τα ηνία με στόχο να οδηγήσει τη Σουηδία στο Μουντιάλ του 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Πότερ θα ηγηθεί της ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ και, εφόσον καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση, το συμβόλαιό του θα ανανεωθεί αυτόματα μέχρι και το τέλος της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2026.

«Είμαι πολύ ταπεινός απέναντι σε αυτή την ευκαιρία, αλλά και εξαιρετικά εμπνευσμένος.

Η Σουηδία έχει φανταστικούς ποδοσφαιριστές που παίζουν στις κορυφαίες λίγκες του κόσμου.

Η δουλειά μου είναι να δημιουργήσω τις συνθήκες ώστε η ομάδα να αποδώσει στο ανώτατο επίπεδο και να προκριθεί στο Μουντιάλ», δήλωσε ο Πότερ στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Ο 49χρονος προπονητής επιστρέφει στους πάγκους μετά τη θητεία του σε Μπράιτον και Τσέλσι, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του εθνική ομάδα.

Ο πρόεδρος της SvFF, Σάιμον Όστρεμ, τόνισε: «Ο στόχος μας παραμένει η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Με τον Πότερ αποκτούμε έναν προπονητή με ισχυρή προσωπικότητα και εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο».

Από την πλευρά του, ο τεχνικός διευθυντής Κιμ Κάλστρομ σημείωσε: «Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση. Ο Πότερ γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται αποδυτήρια, να ενώνει τους παίκτες και να αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητές τους».

