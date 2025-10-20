ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: Ο Γκρέιαμ Πότερ ανέλαβε την Εθνική Σουηδίας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επίσημο: Ο Γκρέιαμ Πότερ ανέλαβε την Εθνική Σουηδίας!

Ο Γκρέιαμ Πότερ είναι ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Σουηδίας.

Ο Γκρέιαμ Πότερ είναι και επίσημα ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Σουηδίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (SvFF). Ο Άγγλος τεχνικός αναλαμβάνει τα ηνία με στόχο να οδηγήσει τη Σουηδία στο Μουντιάλ του 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Πότερ θα ηγηθεί της ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ και, εφόσον καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση, το συμβόλαιό του θα ανανεωθεί αυτόματα μέχρι και το τέλος της διοργάνωσης το καλοκαίρι του 2026.

«Είμαι πολύ ταπεινός απέναντι σε αυτή την ευκαιρία, αλλά και εξαιρετικά εμπνευσμένος.

Η Σουηδία έχει φανταστικούς ποδοσφαιριστές που παίζουν στις κορυφαίες λίγκες του κόσμου.

Η δουλειά μου είναι να δημιουργήσω τις συνθήκες ώστε η ομάδα να αποδώσει στο ανώτατο επίπεδο και να προκριθεί στο Μουντιάλ», δήλωσε ο Πότερ στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Ο 49χρονος προπονητής επιστρέφει στους πάγκους μετά τη θητεία του σε Μπράιτον και Τσέλσι, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του εθνική ομάδα.

Ο πρόεδρος της SvFF, Σάιμον Όστρεμ, τόνισε: «Ο στόχος μας παραμένει η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Με τον Πότερ αποκτούμε έναν προπονητή με ισχυρή προσωπικότητα και εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο».

Από την πλευρά του, ο τεχνικός διευθυντής Κιμ Κάλστρομ σημείωσε: «Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση. Ο Πότερ γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται αποδυτήρια, να ενώνει τους παίκτες και να αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητές τους».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πετρούνιας: «Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ούτε ο Φανγκέιρο έφερε τη χαρά...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Άρνε Σλοτ: Δεν είμαστε μια ομάδα που «πέφτει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Υποψήφιοι οι Ντανιέλε Πράντε και Τίτο Μπλάνκο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Με πίστη, ενότητα και συνέπεια, συνεχίζουμε να γράφουμε την ιστορία της ΑΕΚ»

ΑΕΚ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε - Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία η Πάφος στο «Almaty Ortalyk Stadion»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάει να γίνει συνήθεια το 4-0

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οριστικό: Ο Σον Ντάις αναλαμβάνει τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέχρι το 2027!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα: «Η Μπαρτσελόνα δεν θα κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΝΒΑ 2025/26: 165 δισ. δολάρια αξίζουν οι 30 ομάδες!

NBA

|

Category image

Καρσέδο: «Πρόκληση η Καϊράτ – Να δείξουμε πόσο μεγαλώσαμε στην Ευρώπη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η σύντομη εποχή Ποστέκογλου στη Φόρεστ: Πώς και γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον τελείωσε μετά από 39 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: Περίπλοκη η κατάσταση στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην έξοδο από τη Γιουβέντους ο Τούντορ, αυτοί είναι οι τρεις υποψήφιοι αντικαταστάτες του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη