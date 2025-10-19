Ο Γκρίλις έγινε... λιώμα στο Ντουμπάι, κερνούσε φιλάθλους!

Έκπληξη προκάλεσε η απόφαση του Τόμας Τούχελ να μην καλέσει τον Τζακ Γκρίλις στην Εθνική ομάδα.

Αυτό γιατί με την Έβερτον κάνει το δικό του restart, ενώ αναδείχθηκε και MVP Αυγούστου! Αυτό δεν τον πτόησε ιδιαίτερα όμως, καθώς βρήκε την ευκαιρία να αλλάξει παραστάσεις.

Ο Άγγλος μέσος... τίμησε το Ντουμπάι, ενώ αυτές τις μέρες κατανάλωσε και αρκετό αλκοόλ.

Ο Γκρίλις εθεάθη να μιλάει σε φιλάθλους να τους κερνάει ποτό και φαγητό, ενώ αστειεύτηκε ότι παραβίασε τις οδηγίες του Ντέιβιντ Μόγιες, ο οποίος έχει ζητήσει να μην βγαίνουν μετά τις 10 το βράδυ οι παίκτες. Πηγές ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Πάρταρε μέχρι τις 12:30 και αστειευόταν ότι έφταιγε ότι το Ντουμπάι είναι μερικές ώρες μπροστά, άρα είναι καλυμένος. Ήταν φιλικός με όλους και κερνούσε τον κόσμο ποτό και φαγητό»