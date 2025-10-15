Ο Λαουτάρο ξεπέρασε τον Μαραντόνα και έβαλε στο στόχαστρό του τον Αγκουέρο

Τι και δεν ήταν βασικός στο φιλικό ματς της εθνικής Αργεντινής επί του Πουέρτο Ρίκο και μπήκε μόλις στο 64ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Φλάκο Λόπες που είχε αρχίσει ως βασικός στην επίθεση ως παρτενέρ του Λιονέλ Μέσι;

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι on fire και το επιβεβαίωσε και τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/10) στη φιλική νίκη της αλμπισελέστε με 6-0 στο Chase Stadium, καθώς σημείωσε τα δύο τελευταία γκολ της παγκόσμιας πρωταθλήτριας (79′ 84′) και έκανε ένα σημαντικό προσπέρασμα.

Συγκεκριμένα, ξεπέρασε τον θρυλικό Ντιέγκο Μαραντόνα στον πίνακα των σκόρερ, με τον αρχηγό της Ίντερ να φτάνει τα 35 γκολ με τη φανέλα με το εθνόσημο σε 74 συμμετοχές (ο Πίμπε Ντ’Όρο είχε σταματήσει στα 34 σε 91 ματς) και να πιάνει τον Ερνάν Κρέσπο στην 4η θέση της σχετικής κατάταξης.

Sport24