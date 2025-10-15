ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Λαουτάρο ξεπέρασε τον Μαραντόνα και έβαλε στο στόχαστρό του τον Αγκουέρο

Ο Λαουτάρο ξεπέρασε τον Μαραντόνα και έβαλε στο στόχαστρό του τον Αγκουέρο

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες σκοράρει κατά ριπάς όχι μόνο με την Ίντερ αλλά και με την εθνική Αργεντινής, με τον 28χρονο στράικερ να βρίσκει δις το δρόμο προς τα δίχτυα στο 6-0 της αλμπισελέστε επί του Πουέρτο Ρίκο και να ανεβαίνει στην 4η θέση του πίνακα των σκόρερ της χώρας του.

Τι και δεν ήταν βασικός στο φιλικό ματς της εθνικής Αργεντινής επί του Πουέρτο Ρίκο και μπήκε μόλις στο 64ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Φλάκο Λόπες που είχε αρχίσει ως βασικός στην επίθεση ως παρτενέρ του Λιονέλ Μέσι;

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι on fire και το επιβεβαίωσε και τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/10) στη φιλική νίκη της αλμπισελέστε με 6-0 στο Chase Stadium, καθώς σημείωσε τα δύο τελευταία γκολ της παγκόσμιας πρωταθλήτριας (79′ 84′) και έκανε ένα σημαντικό προσπέρασμα.

Συγκεκριμένα, ξεπέρασε τον θρυλικό Ντιέγκο Μαραντόνα στον πίνακα των σκόρερ, με τον αρχηγό της Ίντερ να φτάνει τα 35 γκολ με τη φανέλα με το εθνόσημο σε 74 συμμετοχές (ο Πίμπε Ντ’Όρο είχε σταματήσει στα 34 σε 91 ματς) και να πιάνει τον Ερνάν Κρέσπο στην 4η θέση της σχετικής κατάταξης.

 

Sport24

 

