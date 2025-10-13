ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Δεν τσακώθηκα ποτέ με τον Μάριν-Δεν έχει δικαίωμα να θυμώνει»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ξεκαθάρισε πως δεν έχει πρόβλημα στις σχέσεις με τον Ράζβαν Μάριν.

Η μη συμμετοχή του Ράζβαν Μάριν στον αγώνα της Ρουμανίας με την Αυστρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ προκάλεσε σενάρια στον εγχώριο Τύπο περί ρήξης στη σχέση του μέσου της ΑΕΚ με τον ομοσπονδιακό προπονητή. Ο πολύπειρος τεχνικός, πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ράζβαν Λουτσέσκου, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα με τον αρχηγό της ομάδας του, αλλά έκανε σαφές πως αποφασίζει αξιοκρατικά.

«Στη χώρα μας, τα social media είναι δίκτυα προσβολών. Είναι απίστευτο. Είδα ότι γράφτηκε ότι τσακώθηκα με τον Ράζβαν Μάριν, δεν είναι αλήθεια! Η σχέση μου με τους παίκτες ήταν πάντα ειλικρινής. Εγώ είμαι ο προπονητής, εγώ αποφασίζω. Δεν προπονήθηκε την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Είπα ότι δεν μπορούσε να παίξει. Ήξερα πόσο απαιτητικός θα ήταν αυτός ο αγώνας. Το έχω ξαναπεί, όποιος δεν έχει προπονηθεί, δεν μπορεί να παίξει. Τον καταλαβαίνω, έκανε εξαιρετική δουλειά. Αυτός και ο Στάντσιου πρέπει να αποδεχτούν ότι το ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Ενεργώ με αξιοκρατία. Δεν λαμβάνω υπόψη τίποτα άλλο. Σίγουρα, μπορεί κι εγώ να κάνω λάθη. Αλλά είμαι πάντα πολύ προσεκτικός. Δεν έχει δικαίωμα να θυμώνει. Αν θυμώσει, θυμώνει με τον εαυτό του», ανέφερε.

ΔΙΕΘΝΗ

